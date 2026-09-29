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Ormanın ortasında görenleri hayran bırakıyor! 2 bin 634 rakımdaki göletin amacı bambaşka

Kars’ta, 2 bin 634 rakımda sarıçam ormanlarının arasında yer alan yapay gölet, doğal güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Ormanın ortasında görenleri hayran bırakıyor! 2 bin 634 rakımdaki göletin amacı bambaşka
Gökçen Kökden

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Kayak Merkezi’nde, kar yağışının yetersiz olduğu dönemlerde pistlerde suni kar üretiminde kullanılmak üzere oluşturulan gölet, sonbaharda bölgeye farklı bir güzellik katıyor. Sarıçam ormanlarının ortasında masmavi görüntüsüyle dikkat çeken gölet, havadan görüntülendiğinde adeta kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

"YABAN HAYATINA SU KAYNAĞI"

Ormanın ortasında görenleri hayran bırakıyor! 2 bin 634 rakımdaki göletin amacı bambaşka 1

Kış sezonunda kayak merkezinin kar ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayan gölet, yaz aylarında ise bölgedeki yaban hayvanları için önemli bir su kaynağı olarak öne çıkıyor. Sarıkamış’ın geniş ormanlık alanlarında yaşayan canlılar, yüksek rakımda bulunan su kaynağından yararlanıyor.

"SARIÇAM ORMANLARININ ARASINDA EŞSİZ MANZARA"

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış, kristal karının yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Sarıçam ağaçlarıyla çevrili kayak merkezinde bulunan yapay gölet, özellikle drone görüntülerinde bölgenin eşsiz doğasını gözler önüne seriyor.

Ormanın ortasında görenleri hayran bırakıyor! 2 bin 634 rakımdaki göletin amacı bambaşka 2

Göletin çevresini saran sarıçamlar, yüksek rakım ve yemyeşil doğayla birleşince ortaya Sarıkamış’a özgü etkileyici bir manzara çıkıyor. Havadan çekilen görüntülerde ormanın içerisinde adeta saklı bir gölü andıran alan, bölgenin doğal dokusuna ayrı bir güzellik katıyor.

Kışın kayak pistlerine kar üretimi için kullanılan gölet, sarıçam ormanlarının arasında oluşturduğu görüntüyle Sarıkamış’ın doğal güzellikleri arasında yerini alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış
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