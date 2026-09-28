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OnePlus 16’nın tanıtım tarihi açıklandı! 185 Hz ekranla gelecek

OnePlus, yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 16’yı 12 Ekim’de Çin’de tanıtacağını duyurdu. Şirket, telefonun 185 Hz ekranını ve bazı oyunlarda 185 FPS desteğini de açıkladı.

OnePlus 16’nın tanıtım tarihi açıklandı! 185 Hz ekranla gelecek
Enes Çırtlık

OnePlus 16 için tarih belli oldu. Şirket, Çin’de düzenlediği 2026 OnePlus Gaming Conference etkinliğinde telefonun 12 Ekim’de Çin’de tanıtılacağını açıkladı.

EKRAN YENİLEME HIZI BELLİ OLDU

OnePlus’ın açıklamasına göre telefon, 185 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Şirket; Arena Breakout, Nizhan: Future, Naruto Mobile ve Peace Elite gibi oyunlarda yerel 185 FPS desteği sunulacağını belirtiyor.

OnePlus 16’nın tanıtım tarihi açıklandı! 185 Hz ekranla gelecek 1

Telefon için ayrıca sistem genelinde 165 Hz yenileme hızı desteği doğrulandı. OnePlus 16’da ekrana, dokunma tepkisine ve bağlantıya yönelik ayrı çipler bulunacak.

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İŞTE DİĞER TEKNİK DETAYLARI

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemci kullanacağı daha önce doğrulanan modelin arkasında 200 MP ana kamera ve 50 MP periskop telefoto kamera yer alacak. OnePlus 16’nın üç renk seçeneğiyle satışa sunulacağı da açıklandı.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Oneplus
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