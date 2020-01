Orta Anadolu E-İhracat Konferansı başkentte düzenlendi

- "Üyelerimizin kazandığı her dolar ülkemizin geleceği"

"Biz de sorumluluk alanımız olan Ankara'nın ve Anadolu'nun ticaret ve ihracat potansiyelini artırmak için her türlü yöntemi kullanıyoruz. E-ticaretin 24 saat devam ettiğini dikkate alarak, internet üzerinden belge verme hizmet süremizi de 24 saate çıkarttık. Her bir üyemizin e-ticaret ve e-ihracat yapabilir olarak görmek en büyük hedefimiz ve bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki üyemizin kazanacağı her bir dolar ülkemizin geleceğini inşa edecek."

- "İnternet dünyada malların serbest dolaşımının temelini hazırladı"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, geçen yüzyılın en büyük buluşunun internet olduğunu ifade ederek, bankacılıktan haberleşmeye kadar birçok işlemin internet üzerinden yapıldığını söyledi.

İnternetin dünyada malların serbest dolaşımının temelini de hazırladığını anlatan Özdebir, "İnternet dünyayı küçülttü, e-ticaret gibi yeni iş fırsatlarını ortaya çıkardı. İhracattan, internet üzerinden alışverişten bahsediyorsak, ödemeyi de internet üzerinden yapmamız lazım." dedi.

Konferansta, profesyonel sektör uzmanları tarafından ülkeler arası e-ticaret hakkında dünyadaki son uygulamalar, gelişmeler ve pratik çözümlerle ilgili Ankara'daki üretici, şirket yöneticileri ve işletme temsilcilerine elektronik ihracat hakkında bilgiler sunuldu.