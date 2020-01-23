Orta Anadolu E-İhracat Konferansı başkentte düzenlendi

Orta Anadolu E-İhracat Konferansı, Dünya E-Ticaret Forumu (Worldef) tarafından Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) ve Webolizma iş birliğiyle TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, konferansın açılışındaki konuşmasında, Türkiye'de toplam perakende ticaretin sadece yüzde 5'inin elektronik mecradan yapıldığını söyledi.

Türkiye'de mobil bağlantı yaygınlığı, kalitesi ve akıllı telefon kullanım oranlarının yüksekliğine ve bu durumun e-ticaret potansiyeli ile altyapının uygunluğu açısından önemine işaret eden Yavuz, "Kamu ve özel sektör el birliğiyle bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girebiliriz ancak e-ticaretin gelişmesini yavaşlatan birinci unsur güven eksikliği." dedi.

Yavuz, e-ticaretin gelişmesini yavaşlatan bir diğer unsurun da bilgi eksikliği olduğunu dile getirerek, bunun giderilmesi için teknoloji şirketleriyle projeler ürettiklerini kaydetti.

Sadece firmadan tüketiciye değil, firmadan firmaya yapılan e-ticareti de geliştirmek istediklerini ifade eden Yavuz, şöyle devam etti: