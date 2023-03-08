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Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti özellikleri nelerdir, Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir?

02.03.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkler Orta Asya bölgesinde tarih sahnesine çıkmıştır. Orta Asya'da at üstünde ve çadırlarda göçebe yaşam süren Türk boyları çeşitli devletler kurmuşlardır. Kurulan devletler, yerleşik yaşam tarzları ve dini yaşantıları ile tarihte önemli rolleri üstlenmiştir. Türklerin devlet kurması ise boyların siyasi açıdan birlik sağlaması sonucu ortaya çıkmıştır. Peki, Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir?

Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti özellikleri nelerdir, Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir?

Türkler Orta Asya coğrafyasında siyasi ve sosyal açıdan önemli devletler kurmuştur. Kurulan devletlerin sosyal ve ekonomik yaşantıları bölgedeki diğer devletleri de etkisi altına almıştır. M.Ö 3. yüzyıldan itibaren başlayan Türk siyasi birliği, toplumların devletler kurmasında ve kültürel faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bazı devletler ise Türk adıyla kurulmuştur. Orta Asya'da kurulan Türk devletleri çeşitli siyasi amaçlarla Anadolu'nun şekillenmesine de etki etmiştir.

Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir?

Tarihi alanda Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletinin adı Asya Hun Devleti'dir. Asya Hun Devleti, Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletidir. Türk boylarının bir araya gelerek oluşturduğu devlet, M.Ö 220 yılında Teoman Han tarafından kurulmuştur. Boylar arası siyasi birliği sağlayan Hunlar, her ne kadar tarımla uğraşsalar da göçebe yaşam tarzını ve hayvancılık faaliyetlerini benimsemiştir. Devletin toprak bütünlüğü içindeki birçok bölüm de bozkır olması sebebiyle tarım ve ekim işleri için yeterince elverişli değildir.

Mete Han döneminde imparatorluk haline getirilen devlet Çin, Sibirya, Hazar Denizi ve Japon Denizi arasındaki bölgede hüküm sürmüştür. Asya Hun Devleti yönetiminde veraset sistemi kabul görmüştür. Devlet, hükümdar ve ailesinin ortak malı olarak kabul edilmiştir. Mete Han öldükten sonra zayıflayan Asya Hun İmparatorluğu, yönetim karmaşası sebebiyle Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İmparator çocuklarının Çinli prenseslerle yaptıkları evlilikler de devlet yönetiminde sorunların ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

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Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti özellikleri nelerdir?

Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti Asya Hun İmparatorluğu'nun öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

  • Coğrafi yapıya uygun at yetiştiriciliği ve hayvancılığın temel geçim kaynağını oluşturması
  • Askeri ve ekonomik açıdan güçlü merkezi yönetim sistemine sahip olması
  • Tarıma elverişli olmayan araziler sebebiyle yerleşik hayata geçişte aksamaların yaşanması
  • Orta Asya'daki ilk yazılı anlaşma Kuzey Şansi Antlaşması'nı imzalaması
  • Türk devletlerindeki ilk ikili yapı yönetimine sahip olması
  • Çin Devleti'ni vergiye bağlayan ilk Türk devleti özelliği
  • Hükümdar ve ailesinin merkezi otorite üzerindeki çıkar anlaşmazlıklarının devletin bölünmesine yol açması
  • Türkler arasında siya birliği sağlayan ilk devlet olması

Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti hangi devletlerle ilişki kurmuştur?

Asya Hun İmparatorluğu, Orta Asya'da en çok Çinliler ile ticari ve siyasi ilişkiler yürütmüştür. Mete Han döneminde İpek Yolu üzerinde hakimiyet kurma amacıyla Çinlilerle büyük mücadeleler verilmiştir. Bunun yanı sıra yine Mete Han döneminde Türk toplumunun Çinlilerle mesafeli ilişkiler yürütmesine dikkat edilmiştir. Bunun sebebi kalabalık Çin nüfusunun toplumu asimile etmesinden endişe edilmesi olduğu düşünülür.

Devletin imparatorluk seviyesine çıkmasında rol oynayan Mete Han'ın ölümünde sonra Çinlilerle yapılan anlaşmalar ve ticari ilişkiler bozulmuş, Asya Hun İmparatorluğu çöküş dönemine girmiştir. Ayrıca Hun prenslerinin Çinli prenseslerle yaptıkları evlilikler de devletin yönetim otoritesinin zayıflamasına etki etmiştir.

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Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir?

Tarihi sahnede Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Göktürk Devleti'dir. Asya Hun İmparatorluğu'nun çöküşü sonrası 552 yılında Göktürk Devleti kurulmuştur. Göktürkler, Orta Asya'da ve İç Asya'da hükümdarlığını sürdürmüştür. 745 yılında ise Uygur Devleti'nin Göktürkleri mağlup etmesi sonucu devlet yıkılmış ve dağılmıştır. Göktürk Dönemi ile ilgili bilgiler ise Orhun Yenisey Vadisi'nde bulunan Orhun Abideleri'nden alınabilir. Abidede yer alan bilgiler Göktürk Alfabesi kullanılarak yazılmıştır.

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