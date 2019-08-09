Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi akvaryumlar

İstanbul’a gelen turist sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle tarihi eserleriyle öne çıkan şehir, yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısı 2019 yılının ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı ve ziyaretçi sayısı ilk kez 5 milyonu aşarak 5 milyon 415 bin 906'ya ulaştı. Ve geçen yılın aynı dönemine göre artış görüldü.

Müze, cami ve tarihi eserlerin yanı sıra şehir akvaryumlarına da ilgi gösteren turistler, bu yılın ilk 7 ayında İstanbul Akvaryum’u ziyaret etti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Akvaryum Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, şehir akvaryumlarının turizme ciddi ölçüde katkısının olduğunu ifade ederek, “Özellikle yaz sezonunda turistleri çeken bir cazibe merkezine dönüşmüş durumdayız. Bu tesislerin bu açıdan önleri çok açık. Özellikle bayram gibi yoğun dönemlerde ciddi bir ziyaretçi trafiğine sahip oluyoruz. Bu bayram da yine çok ciddi bir ziyaretçi trafiği oluşacak. Öngörülerimiz bu yönde” dedi.