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Orta Karadeniz'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak

SAMSUN HABERLERİ  | 27.08.2020 16:10 | Son Güncelleme

Orta Karadeniz'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Orta Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 8 derece artacağı bildirildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Orta Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Amasya'da 40, Kastamonu'da 38, Tokat'ta 40, Samsun ve Sinop'ta 29 derece olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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