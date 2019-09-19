Orta sahadan kaleye uzanan kariyer

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kalecisi Erhan Erentürk, orta saha mevkisinde başlayıp kaleci olarak devam ettiği kariyerini Avrupa'ya ve milli takıma taşımak istiyor.

Futbola Altay'da orta saha oyuncusu olarak başlayan, Karşıyaka'da 2014-2015 sezonunda profesyonel olan 24 yaşındaki Erhan Erentürk, 2018-2019 sezonunda Altınordu'ya transfer oldu.

Bu sezon başında Erce Kardeşler'in Trabzonspor'a transfer olmasıyla Altınordu'da birinci kaleci olan ve ligde 4 maçta da forma giyen Erhan Erentürk, Eskişehirspor maçında 2 penaltı atışını kurtararak takımının galibiyetine önemli bir katkı verdi.

Erhan Erentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehirspor galibiyetine katkı verdiği için mutlu olduğunu söyledi. Antrenmanlarda her şeyi en ince ayrıntısına kadar çalıştıklarını kaydeden Erhan Erentürk, "Emeklerimizin karşılığını almaya başladık. Bundan sonraki süreçte devamlılık çok önemli. İnşallah performansımız artarak devam edecek." dedi.

"İNŞALLAH PENALTI KURTARMAYA DEVAM EDERİM"

Erhan Erentürk, penaltı vuruşlarında stratejisinin olduğunu belirterek, "Kısa zamanda üretmemiz lazım bunu. Çünkü fazla vaktimiz yok. Ben de penaltılarda kendime bir strateji ürettim. İki penaltı kurtardım, mutluyum. Strateji üretiyorum, o şekilde devam ediyoruz. İnşallah penaltı kurtarmaya devam ederim." diye konuştu.

