Orta ve Doğu Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri denetimi

İl genelinde toplam 265 ekip, 1125 personelle tüm iş kollarını kapsayan denetimler yapıldığını belirten Ustaoğlu, "Bu denetimlerde amacımız farkındalık oluşturmak, vatandaşımızı uyarmak. Maske, mesafe ve dezenfekte, bunlar zor şeyler değil. Uyarsak, el birliğiyle bu pandemiyle mücadelede başarılı olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Vali Ustaoğlu, gazetecilere, ülke genelinde olduğu gibi Trabzon'da da denetimlerin yoğun şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Kent Meydanı ve Uzunsokak'ta yapılan denetimlere katılan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, iş yeri sahipleri ve vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.

Trabzon'da sabah saatlerinden itibaren yürütülen denetimlerde, iş yerlerinin sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Orta ve Doğu Karadeniz 'deki 6 ilde, İçişleri Bakanlığı nın valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da denetimlerin her noktada yapıldığını ifade ederek, "Bu bir günlük denetim değil. Bundan sonra da denetimler devam edecek. Maske, bu pandemiden korunmanın en önemli yoludur. İnşallah bugün başlatılan bu farkındalık, salgının daha fazla yayılmasının önüne geçme noktasında başarılı olacak." diye konuştu.

- Bayburt

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin de katıldığı uygulamada, işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.

İşletmeci, çalışan ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Epcim, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

Denetimlerde İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan da yer aldı.

İl genelindeki denetimlerde 20 ekip ve 78 personelin görev aldığı öğrenildi.

- Giresun

Giresun'da yapılan denetimlerde Vali Enver Ünlü, Atatürk Meydanı ve Gazi Caddesi'ndeki iş yerlerinde vatandaşlardan koronavirüs tedbirlerine uymalarını istedi.