Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 25 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Trabzon'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri bazı bölgelerdeki çalışmalarını sürdürdü.

Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklar en sakin günlerinden birini yaşıyor.

- Ordu

Ordu'da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin ana cadde, sokak, meydan ve sahil kesimindeki sessizlik sürdü.

Kısıtlamayla birlikte şehrin en işlek caddelerinden Sırrıpaşa ve Süleyman Felek ile meydan ve sahil kesimi boş kaldı.

Güvenlik güçlerinin denetimleri devam ederken, bazı vatandaşlar evlerine yakın marketlere giderek alışverişlerini yapıyor.