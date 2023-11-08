ORTAK SINAV SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ortak sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

MEB ortak sınav sonuçlarına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Ortak sınav soruları ders kitapları ve kazanımlar dikkate alınarak hazırlanıyor. Bilindiği üzere ortak sınav notları, dönem sonu başarı notuna doğrudan etki edecek. İşte MEB 1. dönem ortak sınav sonuçlarına dair detaylar...

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortak sınav sonuç tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Kasım ara tatilinden önce ilan edilmesi öngörülüyor. Ortak sınav sonuç tarihi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Ortak sınav sonuçları e okul sistemi üzerinden öğrenilecek.

OKULLARDA SINAV HAFTASI TARİHLERİ

2023-2024 eğitim öğretim yılına özgü olarak 1. dönem 1. sınav haftası tarihlerinde değişikliğe gidildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda "Okullarda gerçekleştirilen cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellenmiştir. Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı; 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ORTAK SINAV TEST Mİ YAZILI MI YAPILIYOR?

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak.

Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak.

81 ilde ortak yazılı sınav yapılacak ders ve tarihler geçen hafta açıklanmıştı. O sınavlar da çoktan seçmeli olacak.







