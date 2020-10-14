Ortalık alev aldı! Avustralyalı itfaiyecilere 2021 takviminde barınak hayvanları eşlik etti

Avustralyalı itfaiyeciler geleneksel olarak hazırlanan yeni yıl takvimi için kamera karşısına geçti. Mankenlere taş çıkartan itfaiyecilere barınak hayvanları eşlik etti. Gelenekselleşen takvim için itfaiyeciler bu kez yaralanan yaban hayvanlarının tedavisi için kamera önüne geçti. 2021 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi'nde itfaiyecilerin sevimli hayvanlarla verdiği pozlar sosyal medyada ilgi gördü.

2019 ve 2020'nin başında Avustralya'da çıkan orman yangınları nedeniyle bu yıl bağıştan toplanan gelirlerin yaban hayatına gitmesi kararı alındı.

Avustralya İtfaiyeciler Takvimi ekibi yaptığı açıklamada "2019 ve 2020 yılları korkunç zamanlardı.. Avustralya'da meydana gelen devasa yangınlar medeniyle vahşi doğada tahmini 1 milyar hayvan kaybı yaşandı. Yangınlar söndürülmüş olsa da tahrip olmuş alanlar, yerinden edilmiş hayvanların doğal yaşam alanlarına geri dönmesini imkansız hale geldi" dedi.

