Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Ortalık alev aldı! Avustralyalı itfaiyecilere 2021 takviminde barınak hayvanları eşlik etti

Ortalık alev aldı! Avustralyalı itfaiyecilere 2021 takviminde barınak hayvanları eşlik etti

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Geleneksel Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı. Kahraman itfaiyeciler 2021 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi'nde barınak hayvanları ile birlikte poz verdi.

Avustralyalı itfaiyeciler geleneksel olarak hazırlanan yeni yıl takvimi için kamera karşısına geçti. Mankenlere taş çıkartan itfaiyecilere barınak hayvanları eşlik etti. Gelenekselleşen takvim için itfaiyeciler bu kez yaralanan yaban hayvanlarının tedavisi için kamera önüne geçti. 2021 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi'nde itfaiyecilerin sevimli hayvanlarla verdiği pozlar sosyal medyada ilgi gördü.

2019 ve 2020'nin başında Avustralya'da çıkan orman yangınları nedeniyle bu yıl bağıştan toplanan gelirlerin yaban hayatına gitmesi kararı alındı.

Avustralya İtfaiyeciler Takvimi ekibi yaptığı açıklamada "2019 ve 2020 yılları korkunç zamanlardı.. Avustralya'da meydana gelen devasa yangınlar medeniyle vahşi doğada tahmini 1 milyar hayvan kaybı yaşandı. Yangınlar söndürülmüş olsa da tahrip olmuş alanlar, yerinden edilmiş hayvanların doğal yaşam alanlarına geri dönmesini imkansız hale geldi" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor 20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor
Heyecan dorukta! Beklenen diziden baş döndüren fragman Heyecan dorukta! Beklenen diziden baş döndüren fragman
Uno nasıl oynanır? Uno kuralları ve oyun düzeniUno nasıl oynanır? Uno kuralları ve oyun düzeni
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Her şey tamam derken yine değişikliğe gidildi
Her şey tamam derken yine değişikliğe gidildi
İntikam meleği yollarda! +18 filmden iddialı fragman
İntikam meleği yollarda! +18 filmden iddialı fragman
Bu filmlerin esin kaynağı bakın neresiymiş
Bu filmlerin esin kaynağı bakın neresiymiş
Deren Talu’lu dönem filminden nefes kesen fragman
Deren Talu’lu dönem filminden nefes kesen fragman
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Priv isimleri: Private gruplarınız için güzel ve komik isimler
Priv isimleri: Private gruplarınız için güzel ve komik isimler
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri
Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Rüyada Bok Görmek: Bok Temizlemek, Bok Bulaşması
Rüyada Bok Görmek: Bok Temizlemek, Bok Bulaşması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada beyaz köpek görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada beyaz köpek görmek ne demek, ne anlama gelir?
Uno nasıl oynanır? Uno kuralları ve oyun düzeni
Uno nasıl oynanır? Uno kuralları ve oyun düzeni
Rüyada hamile olduğunu öğrenmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada hamile olduğunu öğrenmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada kırmızı elbise giymek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada kırmızı elbise giymek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada mezarlık görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada mezarlık görmek ne demek, ne anlama gelir?
Hande Yener ilk değil... Kimleri sansürlemediler ki!
Hande Yener ilk değil... Kimleri sansürlemediler ki!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.