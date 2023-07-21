Ortalık karıştı! Caner Topçu'ya eski partneri Rabia Soytürk'ten terbiye ayarı! "Sende olmayan şeyin..."

Caner Topçu ve Rabia Soytürk tartışması magazin basınına bomba gibi düştü. Topçu'nun Duy Beni dizisinde de beraber rol aldığı ve şu sıralar da Dönence'de partneri olan Sümeyye Aydoğan ile ilgili açıklamaları gündem oldu.

Star TV'de yayınlanmış olan Duy Beni dizisinin partnerleri sosyal medyada birbiriyle atıştı.

Rabia Soytürk, Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu, Duy Beni dizisinde beraber rol almışlardı.

Rabia Soytürk, şu sıralar Dönence'de Sümeyye Aydoğan ile başrol olan Caner Topçu'nun Aydoğan için söylediği 'Biz Duy Beni’de şey diyorduk Sümeyye ile, biz bu işten sonra beraber partner olmalıyız" sözlerinin ardından gündem oldu.

Soytürk görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Twitter hesabından "Senin bilmediğin ve sende olmayan şeyin adının terbiye olduğunu hatırlatırım" şeklinde paylaşım yaptı.

Paylaşımının ardından Rabia Soytürk, Caner Topçu'yu takipten çıktı. Soytürk'ün paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.



