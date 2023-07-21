MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ortalık karıştı! Caner Topçu'ya eski partneri Rabia Soytürk'ten terbiye ayarı! "Sende olmayan şeyin..."

Ortalık karıştı! Caner Topçu'ya eski partneri Rabia Soytürk'ten terbiye ayarı! "Sende olmayan şeyin..."

21.07.2023 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duy Beni dizisinin partnerleri Caner Topçu ve Rabia Soytürk arasında ipler gerildi. Şu sıralar Dönence dizisinde Sümeyye Aydoğan ile partner olan Caner Topçu, açıklamalarıyla Rabia Soytürk'ü kızdırdı.

Caner Topçu ve Rabia Soytürk tartışması magazin basınına bomba gibi düştü. Topçu'nun Duy Beni dizisinde de beraber rol aldığı ve şu sıralar da Dönence'de partneri olan Sümeyye Aydoğan ile ilgili açıklamaları gündem oldu.

canertopcu-rabiasoyturk-selfi-1

Star TV'de yayınlanmış olan Duy Beni dizisinin partnerleri sosyal medyada birbiriyle atıştı.

caner-rabia

Rabia Soytürk, Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu, Duy Beni dizisinde beraber rol almışlardı.

dfffff

Rabia Soytürk, şu sıralar Dönence'de Sümeyye Aydoğan ile başrol olan Caner Topçu'nun Aydoğan için söylediği 'Biz Duy Beni’de şey diyorduk Sümeyye ile, biz bu işten sonra beraber partner olmalıyız" sözlerinin ardından gündem oldu.

ezgif.com-webp-to-jpg (6)

Soytürk görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Twitter hesabından "Senin bilmediğin ve sende olmayan şeyin adının terbiye olduğunu hatırlatırım" şeklinde paylaşım yaptı.

82f09d49-3fdd-4ef1-9ef6-46cd8721d8d8

Paylaşımının ardından Rabia Soytürk, Caner Topçu'yu takipten çıktı. Soytürk'ün paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Niye yaşlanmıyorsun” yorumuna bakın ne yanıt verdi!“Niye yaşlanmıyorsun” yorumuna bakın ne yanıt verdi!
Ömer'in Erdal'ı estetiksiz haliyle şaşırttı! "Bir gözler aynı"Ömer'in Erdal'ı estetiksiz haliyle şaşırttı! "Bir gözler aynı"
ÜVEY ANNE 4. BÖLÜM İZLE! Üvey Anne hangi gün?ÜVEY ANNE 4. BÖLÜM İZLE! Üvey Anne hangi gün?
Anahtar Kelimeler:
Caner Topçu rabia soytürk sümeyye aydoğan magazin söyledi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Böyle aşk görülmedi! Cam biblonun içerisinde yıllardır saklıyor
Böyle aşk görülmedi! Cam biblonun içerisinde yıllardır saklıyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 dönümlük arsa alıp 1+0 ev yaptı! Sosyal medyayı sallayan ev

13 dönümlük arsa alıp 1+0 ev yaptı! Sosyal medyayı sallayan ev

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.