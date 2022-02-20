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Ortalık savaş alanına döndü! Beşiktaş'ın hentbol maçında çevik kuvvet olaya el attı...

20.02.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hentbol Erkekler Süper Lig maçında ortalık savaş alanına döndü. Ormanspor'un evinde Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarların tüm uyarılara rağmen 'taşkınlık' çıkarması nedeniyle maç 2 kez durdu. Çevik kuvvetin müdahale ettiği taraftarlar salondan apar topar çıkarıldı. Maç, kaldığı yerden yaklaşık bir saat sonra yeniden başladı. Bir taraftar da gözaltına alındı.

Ortalık savaş alanına döndü! Beşiktaş'ın hentbol maçında çevik kuvvet olaya el attı...

Hentbol Erkekler Süper Ligi 16. hafta karşılaşmasında ortalık savaş alanına döndü... Eskişehir Ormanspor, ligin tecrübeli ekibi Beşiktaş'ı konuk etti. Maçın başlamasıyla birlikte Beşiktaşlı taraftarlar 'taşkınlık' çıkarttı.

KARŞILAŞMA 2 KEZ DURDU

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Beşiktaş taraftarlarının ‘taşkınlık’ yapması nedeniyle maç 2 kez durdu. Yapılan uyarılara rağmen tribündeki koltukların kırıp salona atan ve karşı tribünlere pet şişe fırlatan Beşiktaş taraftarları için federasyon gözlemcisi maçtan çıkarılmasına karar verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği taraftarlar salondan çıkarıldı. Eskişehir Ormanspor taraftarları ise salonda kaldı. Maç, tribün olayları nedeniyle 3’üncü dakikada dururken, yaklaşık 1 saat sonra yeniden başlatıldı.

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BİR TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

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Beşiktaş taraftarları Porsuk Spor Salonu’ndan çıkarılarak polis ekipleri eşliğinde geldikleri otobüslere bindirildi ve şehirden ayrıldı. Polis ekiplerince 1 taraftar ise gözaltına alındı. Maçın ilk yarısını Beşiktaş, Ormanspor karşında 11-5 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 22-15 kazandı. (DHA)

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Eskişehir
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