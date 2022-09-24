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Ortaokul öğrencileri üniversite sıralarında bilimsel eğitim alıyor

24.09.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Metin tarafından yürütülen TÜBİTAK projesi kapsamında öğrencilere, fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi gibi alanlarda eğitim veriliyor - Öğrencilerden Eymen Yusuf Gürbüz: - "Laboratuvarlarda bizde olmayan malzemeleri denedik. Çok ilgimizi çeken deneyler oldu. Çok eğlenceliydi ve yeni şeyler öğrendik"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de Erciyes Üniversitesi tarafından yürütülen TÜBİTAK projesi kapsamında, farklı ilçelerde eğitim gören ortaokul öğrencileri, fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi gibi alanlarda eğitim alıyor.

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Metin, ilçelerdeki öğrencilerin farklı alanlarda eğitim almaları ve sosyalleşmeleri kapsamında TUBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen "Araştırıyorum, Sorguluyorum, Bilimi Çok Seviyorum" adlı projeyi hazırladı.

Bu çerçevede Bünyan, Develi, Melikgazi, Talas gibi ilçelerde 7'nci sınıfta eğitim gören 42 öğrencinin, Erciyes Üniversitesinde fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi derslerinin yanında doğa gezisi, robotik kodlama, bilim merkezi gezisi ve geri dönüşme yönelik 29 etkinlikle eğitimlerine katkı sağlanması hedeflendi.

Proje yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Metin, AA muhabirine, uzun yıllar öğrenciler için proje yazdığını, bu sayede öğrencilerin hayatlarında önemli değişiklikleri hedeflediğini söyledi.

Erciyes Üniversitesinde uygulanan projenin amacını anlatan Metin, "Amacımız araştıran, sorgulayan ve bunun sonucunda bilimin eğlenceli yüzünü kavrayan, bunu seven öğrenciler yetiştirmek." dedi.

Metin, TÜBİTAK programının bilimin eğlenceli yüzünü gösteren, bilimin yaygınlaştırılmasını sağlayan ve bu alanda dezavantaj olarak nitelendirilen grupları da bilimsel faaliyetlerle buluşturmayı hedefleyen bir program olduğunu aktardı.

Sosyoekonomik düzeyi düşük, bu tür aktivitelere katılma imkanı sınırlı olan bireyleri üniversiteye getirdiklerini vurgulayan Metin, "Projemizde 29 farklı etkinliğimiz var. Kimya, biyolojiyle ilgili laboratuvar etkinlikleri var. Yine matematik, astronomi, uzay bilimleri ve uzayla ilgili etkinliklerimiz var. Sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, mobil uygulamaları içeren etkinliklerimiz var. Bunların dışında robotik kodlama etkinliklerimiz de bulunmakta." diye konuştu.

- Üniversitede eğitim alan öğrenciler mutlu

Metin, öğrencilerin eğitimde eğlendiklerini, "Bunu nasıl yapacağız?", "Bunu okula nasıl götürebiliriz?", "Bundan bir daha yapacak mıyız?" gibi dönütler geldiğini, bunun da kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Öğrencilerin dersleri üniversite ortamında sevdiğini aktaran Metin, heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirtti.

Develi ilçesinden gelen öğrencilerden Sena Özyalçın da okullarında bulamadıkları imkanları gördüklerini, laboratuvarlarda deneyim kazandıklarını ve birçok deney yaptıklarını ifade etti.

Projenin kendilerine katkı sağladığına değinen Özyalçın, hedefinin güzel bir lisenin ardından iyi bir üniversiteye yerleşmek olduğunu kaydetti.

- "Okulumuzda bulamadığımız imkanları burada bulduk"

Öğrencilerden Eymen Yusuf Gürbüz de "Burada çok eğlenceli deneyler yaptık. Okulumuzda bulamadığımız imkanları burada bulduk. Mesela laboratuvarlarda bizde olmayan malzemeleri denedik. Çok ilgimizi çeken deneyler oldu. Çok eğlenceliydi ve yeni şeyler öğrendik." dedi.

Muhammet Yusuf Sarıkaya ise proje ile farklı profesörlerden ders aldıklarını, bilimsel gezilere katıldıklarını anlattı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Bayazıt da proje sayesinde ortaokul öğrencilerinin tasarlayarak, yaparak, yaşayarak, çok yönlü interaktif ortamlarda eğitim aldıklarını belirtti.

Öğrencilerin bilime karşı olan ilgilerini artıracak projenin önemini anlatan Bayazıt, geleceğin bilim insanlarının yetişmesi için bu etkinliğin bir ön platform oluşturacağını kaydetti.

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