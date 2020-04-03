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Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Osman Lapçın'dan sporculara uyarı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.04.2020 15:36 | Son Güncelleme

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Osman Lapçın, sportif faaliyetlerin askıya alındığı bu dönemde, sporcuların antrenman ve egzersizlerine devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Osman Lapçın'dan sporculara uyarı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Osman Lapçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada sportif faaliyetlerin askıya alındığını ve herkesin evde kalmaya çalıştığını belirterek, "Bu dönemde sadece sportif aktivitelere değil, kulüp disipliniyle yapılan antrenmanlara da ara verilmiş oldu. Sağlık otoritelerince uygun görüldüğü zaman spor faaliyetlerine geri dönüş olacak. Dönüş, bu şartlar altında birtakım sağlık sorunlarına yol açabilir. Eğer hazırlıklarına ve antrenmanlarına devam etmezlerse ara vermiş sporcuların tekrardan üst düzey müsabakalara çıkmaları sakatlanmalarına yol açabilecektir" diye konuştu.

Açık alan ve spor salonlarında gerçekleştirilen antrenman ve egzersizlerin ev ortamında ne kadar yapılabileceği ve fayda sağlayabileceği konusunun soru işareti oluşturduğunu aktaran Lapçın, "Olabildiği kadar hazır olmalıyız. Spor ve antrenmanlara bir ay ara verildiğinde tekrardan eski düzeye ulaşılması, bu sürenin yarısı kadar ciddi ve disiplinli bir şekilde antrenman ve egzersiz yapılmasıyla mümkün olabilir. Bu açıdan müsabakaların başladığı döneme mümkün olduğu kadar hazır girmek gerekir. Bu anlamda kulüp ve antrenörlerin, sağlık ekiplerine danışarak sporculara verdiği ev antrenmanlarının aksatılmadan yapılması gerekir" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Osman Lapçın, sporculara evde antrenman ve egzersiz programlarına devam etmelerini önerdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ancak bunu yaparken dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ev eşyalarını bu antrenmanlara katmamak gerekiyor. Evdeki bazı eşyaları kullanarak egzersiz yapmak sakatlanmalara neden olabilir. Genellikle düz bir zemin üzerinde vücut ağırlığını kullanarak egzersizler yapılmalı. Ya da bu egzersizler için tasarlanmış cihazlarla yapmalıyız. Evde çalışırken sakatlanma olduğunda hemen bu aktiviteye ara verilmeli. O bölgeye soğuk uygulama yapılmalı. Buzun direkt temas etmeyeceği bir şekilde yapılmalı. Elastik bandaj sarılabilir. Problemin büyük olduğunun düşünülmesi ya da ağrının devamı durumunda bir hekim gördükten sonra egzersize dönülmelidir."

(AA)

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