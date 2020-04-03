Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Osman Lapçın'dan sporculara uyarı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Osman Lapçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada sportif faaliyetlerin askıya alındığını ve herkesin evde kalmaya çalıştığını belirterek, "Bu dönemde sadece sportif aktivitelere değil, kulüp disipliniyle yapılan antrenmanlara da ara verilmiş oldu. Sağlık otoritelerince uygun görüldüğü zaman spor faaliyetlerine geri dönüş olacak. Dönüş, bu şartlar altında birtakım sağlık sorunlarına yol açabilir. Eğer hazırlıklarına ve antrenmanlarına devam etmezlerse ara vermiş sporcuların tekrardan üst düzey müsabakalara çıkmaları sakatlanmalarına yol açabilecektir" diye konuştu.

Açık alan ve spor salonlarında gerçekleştirilen antrenman ve egzersizlerin ev ortamında ne kadar yapılabileceği ve fayda sağlayabileceği konusunun soru işareti oluşturduğunu aktaran Lapçın, "Olabildiği kadar hazır olmalıyız. Spor ve antrenmanlara bir ay ara verildiğinde tekrardan eski düzeye ulaşılması, bu sürenin yarısı kadar ciddi ve disiplinli bir şekilde antrenman ve egzersiz yapılmasıyla mümkün olabilir. Bu açıdan müsabakaların başladığı döneme mümkün olduğu kadar hazır girmek gerekir. Bu anlamda kulüp ve antrenörlerin, sağlık ekiplerine danışarak sporculara verdiği ev antrenmanlarının aksatılmadan yapılması gerekir" ifadelerini kullandı.