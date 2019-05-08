Oruç tutanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın

Ramazan ayında, biyolojik saat dalgalanmasından ve uyku düzensizliklerinden korunmak için belirli ipuçlarına dikkat ederek rahatlıkla oruç tutabileceğini söyleyen VM Medical Park Pendik Hastanesi’nden Uzman Psikolog Müge Olgun, “İlk olarak, uykuya geçiş ve uyanış saatlerimizi yeniden düzenlemeliyiz. Bir yetişkin ortalama günde 6-8 saat gece uykusu uyumalıdır. Gece, karanlık ortamda salgılanan melatonin hormonu uyku düzenimizi sağlamaktadır. Gözlerimiz ışık kaynağı ile karşılaşınca da bu hormon düşüşe geçmektedir. Tüm gün yorulan bedenimizin iyi bir şekilde dinlenebilmesi için de bu hormona ihtiyacımız vardır. Bu sebeple gece uykusu ihmal edilmemelidir. Başka bir deyişle, sahura kadar ya da sahurdan sonra uyanık kalmak hatalı bir uygulamadır” diye konuştu.

“BÜTÜN GÜN UYUMAK DOĞRU DEĞİL”



Uzman Psikolog Müge Olgun şu tavsiyelerde bulundu:

“Normal zamanda bir kişinin gece 23.00-01.00 aralığında uyuması ve sabah 06.00-08.00 aralığında uyanması önerilmektedir. Ramazan ayında sahura uyanıldığı için uyku saatini biraz erkene çekerek 22.00-23.00 aralığında yatağa gitmek daha doğru olacaktır. Sahur yapıldıktan sonra ise 20 dakika kadar oturarak dinlenmenin ardından yeniden yatışa geçmek ve uykuyu tamamlamak önerilmektedir. Sabah ise her zamanki rutin saatte ya da en geç 08.00 civarında uyanmak doğru olacaktır. Gün içinde ise uyumak son derece hatalı bir davranıştır. Birçok kişi eğer iş durumları müsaitse tüm günü uyuyarak geçirme ve iftara doğru uyanma eğilimine girmektedir. Oruç süresini uyuyarak geçirmek yorgunluk ve depresif süreçlere davetiye çıkarmaktadır. Eğer gün içinde ciddi bir yorgunluk olursa en fazla 15-20 dakika kadar kısa bir uyku süresinin dışına çıkılmamalıdır.”