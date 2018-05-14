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Oruç tutarken kilo almanızı engelleyecek bir tarif var

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.05.2018 14:47 | Son Güncelleme

Ramazan'da uzun süre aç kalma sonucu yavaşlayan metabolizmanızı hızlandırmak için iftar ve sahur zamanı için çok güzel önerilerimiz var.

Oruç tutarken kilo almanızı engelleyecek bir tarif var

Sahurdan önce kefir

Doğal probiyotikler, metabolizma hızını dengede tutarak kilo alımını engellemeye yardımcı olurlar. 30 gün boyunca hazırladığınız 1 bardak kedir yağ depolamanızı önleyecek.

Kefir tarifi için tıklayın

Yulaflı yumurta sahurun vazgeçilmezi olacak

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Bildiğiniz üzere yumurta, protein açısından son derece zengin ve tok tutan bir besin. Ramazan ayında sahur menünüze dahil ettiğiniz yumurtya, hem sizi tok tutacak hem de metabolizma hızınızı kesmeden çalışmasına yardımcı olacak. Bir tatlı kaşığı tereyağı ve yulafla hazırlanan omleti yemeden sahur vaktini kapatmayın.

İftardan sonra yağ yakan karışım

zencefil-bal-karisimi-nasil-yapilir

1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı zerdeçal, 4 damla limon suyu ve 1 tatlı kaşığı organik balı karıştırın. İftardan 1 saat sonra bu karışımı yiyin ve sahur vaktine kadar hiçbir şey tüketmeyin. Otuz gün boyunca düzenli olarak kullandığınızda hiçbir şekilde kilo almadığınızı göreceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
ramazan kilo vermek

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