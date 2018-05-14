Oruç tutarken kilo almanızı engelleyecek bir tarif var

Sahurdan önce kefir

Doğal probiyotikler, metabolizma hızını dengede tutarak kilo alımını engellemeye yardımcı olurlar. 30 gün boyunca hazırladığınız 1 bardak kedir yağ depolamanızı önleyecek.

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Yulaflı yumurta sahurun vazgeçilmezi olacak

Bildiğiniz üzere yumurta, protein açısından son derece zengin ve tok tutan bir besin. Ramazan ayında sahur menünüze dahil ettiğiniz yumurtya, hem sizi tok tutacak hem de metabolizma hızınızı kesmeden çalışmasına yardımcı olacak. Bir tatlı kaşığı tereyağı ve yulafla hazırlanan omleti yemeden sahur vaktini kapatmayın.

İftardan sonra yağ yakan karışım

1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı zerdeçal, 4 damla limon suyu ve 1 tatlı kaşığı organik balı karıştırın. İftardan 1 saat sonra bu karışımı yiyin ve sahur vaktine kadar hiçbir şey tüketmeyin. Otuz gün boyunca düzenli olarak kullandığınızda hiçbir şekilde kilo almadığınızı göreceksiniz.