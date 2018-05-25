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Oruç tutarken yapılan 3 büyük hata

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.05.2018 15:43 | Son Güncelleme

Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesiyle oruç süresi bir hayli uzuyor. 16 saat süren açlık ve susuzluk sonrası sağlık problemi yaşamamak için bu 3 hatadan uzak durun.

Oruç tutarken yapılan 3 büyük hata

İftarda çok çeşitli ve fazla yemek yemekten kaçının

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İftarda çok fazla yemek yemenin sebebi aslında mide açlığı değildir. Uzun süren açlık sonrası birden ağır ve çok çeşitli beslenmek midenize ciddi hasarlar verebilir ve ertesi güne mide yanması ya da ağrısıyla devam etmenize sebep olabilir. Bu sebeple elinizden geldiğince az çeşit ve hafif beslenmeye özen gösterin. Midenizin doğru sindirim yapması için çorba, ana yemek, tatlı sıralaması arasında boşluklar oluşturun.

Sahurda doyduktan sonra üst üste su içmeyin

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Yapılan en büyük hatalardan biti de sahurda çok yiyip üzerine bardak bardak içilen su ve ardından yatış :) Mideniz dolu olduğunda içtiğiniz su sindirimi zorlar çünkü mide enzimlerini seyreltir. Üstüne bir de tok karnına yatmak reflüye davetiye çıkarır. Unutmayın, sahurda ne kadar su içerseniz için vücudunuz 3 saat gibi bir sürede o suyu idrar yolu ile atacaktır.

Sahur menüsünü doğru seçin

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Sahurda tükettiğiniz şekerli, tuzlu, baharatlı ya da protein açısından zengin gıdalar ertesi gün çok fazla susamanıza neden olur. Ayrıca sahurda tükettiğiniz tatlı gıdalar ertesi sabah sizi susatmakla kalmayacak kan şekerinizin de düşmesine neden olacaktır..

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