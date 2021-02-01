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  4. Oryantel Didem'den İbo Show ve Bülent Serttaş açıklaması! 'Olayın iç yüzü...'

Oryantel Didem'den İbo Show ve Bülent Serttaş açıklaması! 'Olayın iç yüzü...'

01.02.2021 09:02 | Son Güncelleme:
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İbo Show'a katılan oryantal Didem'in dansı sırasında Bülent Serttaş'ın başka yöne bakması sosyal medyayı salladı. Serttaş'a ünlü isimlerden tepki yağarken Didem Kınalı'dan da açıklama geldi.

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a bu hafta oryantal Didem ve Bülent Serttaş damga vurdu.

Bülent Serttaş, konuk katıldığı İbo Show'da oryantal Didem dans ederken bakışlarını kaçırmış, görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Bu olaydan sonra Didem'e Hadise başta olmak üzere pek çok isimden açıklama gelmişti.

İbo Show'da Bülent Serttaş'ın o hareketi olay oldu! Oryantal Didem dans ederken...İbo Show'da Bülent Serttaş'ın o hareketi olay oldu! Oryantal Didem dans ederken...

Oryantel Didem olaydan sonra, 2. Sayfa'ya konuştu. Didem Kınalı açıklamasında şunları söyledi:

"Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım.

Hadise'den Bülent Serttaş'a oryantal Didem göndermesiHadise'den Bülent Serttaş'a oryantal Didem göndermesi

Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım! Orada dans ve sanat var."

ALİ SUNAL'DAN DİDEM AÇIKLAMASI

Ali Sunal'ın da programda Didem'i izlemediği iddia edilmişti. Sunal bir paylaşım yaparak "Hayranlıkla izledim" dedi.

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