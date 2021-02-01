Oryantel Didem'den İbo Show ve Bülent Serttaş açıklaması! 'Olayın iç yüzü...'

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a bu hafta oryantal Didem ve Bülent Serttaş damga vurdu.

Bülent Serttaş, konuk katıldığı İbo Show'da oryantal Didem dans ederken bakışlarını kaçırmış, görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Bu olaydan sonra Didem'e Hadise başta olmak üzere pek çok isimden açıklama gelmişti.

Oryantel Didem olaydan sonra, 2. Sayfa'ya konuştu. Didem Kınalı açıklamasında şunları söyledi:

"Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım.

Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım! Orada dans ve sanat var."

ALİ SUNAL'DAN DİDEM AÇIKLAMASI

Ali Sunal'ın da programda Didem'i izlemediği iddia edilmişti. Sunal bir paylaşım yaparak "Hayranlıkla izledim" dedi.





