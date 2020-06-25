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Oryantel Didem'den İbrahim Tatlıses açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 09:36 | Son Güncelleme

Oryantel Didem Kınalı önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Köpeğini gezdiren Kınalı, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyleyen oryantel, kendisine şöhret kapılarını açan İbrahim Tatlıses hakkında konuştu.

Oryantel Didem'den İbrahim Tatlıses açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 salgını nedeniyle 4 aydır işsiz kaldığı için arabasını satabileceğini söyleyen Didem Kınalı, Cihangir'de görüntülendi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oryantal, "Evet biraz daha dayanabilirim ama hazıra dağ dayanmaz. Dört aydır çalışmıyorum. Ama ilerde ne olur Allah bilir. Ama şu an çok şükür arabamı satacak bir konumda değilim. Ben anneme yeğenlerime ve kendime bakıyorum o yüzden çalışmam lazım" dedi.

Bir dönem İbrahim Tatlıses'in programı 'İbo Show' ile tanınan Didem Kınalı, "Bu dönemde İbrahim Bey sizi aradı mı?" sorusuna, "Hayır aramadı onun da kendisine göre sorunları vardır elbet" diyerek cevap verdi.

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İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı'nın 'oğlum beni tehdit ediyor' diyerek şikayetçi olduğu haberlerine Didem Kınalı, "Allah kimseyi düşürmesin haberi okudum üzüldüm gerçeklik payı var mı bilemiyorum ama yeri gelince anne babaya evlat babaya kimse kimseye acımıyor varsa tırnağın başını kaşıyacaksın. Allah herkesin yardımcısı olsun, evladından bile korusun ne evlatlar var babasını annesini maaşı için öldürüyor" dedi.

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Oryantal Didem, İbrahim Tatlıses'in bir döneme damga vuran programı 'İbo Show'da ettiği danslarla adından söz ettirmişti.

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