Oryantiring müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring İl Temsilciliği 2020-2021 yılı faaliyet programında yer alan Yeni Yıla Merhaba Oryantiring Müsabakaları sona erdi.

Talas Tablakaya Belediye Konağı Önünden başlayan müsabakalarda 80 sporcu harita yardımı ile zamana karşı yön bulmaya çalıştılar. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, düzenlenen Oryantiring müsabakasında dereceye giren sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.



