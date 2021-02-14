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Osaka ve Williams Avustralya Açık'ta çeyrek finale çıktı

14.02.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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Osaka ve Williams Avustralya Açık'ta çeyrek finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Osaka ve Williams çeyrek finale yükseldi, erkeklerde Thiem elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya 7. gün sabah seansındaki maçlarla devam edildi. Tek kadınlarda 2019 şampiyonu 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka, dördüncü tur maçında 14 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza'yı 4-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yendi.

Japon tenisçi Osaka, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı ve dünya sıralamasının 71. basamağındaki Tayvanlı Hsieh Su-wei ile eşleşti.

WİLLİAMS, SABALENKA'YI ELEDİ

Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan 10 numaralı seribaşı Serena Williams, 7 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile karşılaştı. Mücadeleyi 6-4, 2-6 ve 6-4'lük setlerde 2-1 kazanan ABD'li Williams, tur atlayan isim oldu. Williams, çeyrek finalde Iga Swiatek-Simona Halep eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

THİEM, DÖRDÜNCÜ TURDA VEDA ETTİ

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, dördüncü turda 18 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov ile karşı karşıya geldi. Dimitrov, geçen yılın finalisti Thiem karşısında 6-4, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Bulgar tenisçi, çeyrek finalde klasmanın 114. sırasındaki Rus Aslan Karatsev ile mücadele edecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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