Osayi Samuel mahsur kaldı! 15 saattir havalimanından çıkamıyorlar: "Hiçbir sağlık ve güvenlik garantimiz yok"

Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı futbolcusu Bright-Osayi Samuel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla endişelendirdi. Nijerya Milli Takımı kampına giden Osayi Samuel, Libya'da mahsur kaldığını bildirdi.

15 SAATTİR MAHSURLAR!

Osayi Samuel, Snapchat üzerinden yaptığı paylaşımda Nijerya Milli Takımı'nın Libya Havalimanı'nda 15 saattir mahsur kaldığını açıkladı.

"HİÇBİR GARANTİMİZ YOK"

26 yaşındaki futbolcu paylaşımında "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım" ifadelerine yer verdi.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten henüz bir açıklama gelmedi.

MİLLİ TAKIM KAMPINA GİTMİŞTİ

Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Libya ile yarın TSİ 22.00'de oynayacağı maç için Libya'ya gitmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır