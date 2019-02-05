Oscar adayları öğle yemeğinde buluştu

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SİNEMA TV  | 05.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

91. Oscar Ödülleri 24 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Ödül töreninden 3 hafta önce adaylar geleneksel öğle yemeğinde bir araya geldi.

Sinema sektöründe 2018’in en iyilerinin belirleneceği 91. Oscar Ödül törenine sadece 3 hafta kaldı. 24 Şubat’ta gerçekleşecek ödül töreni öncesi adaylar geleneksel öğle yemeğinde buluştu. Yönetmenler Spike Lee, Alfonso Cuarón ve Bradley Cooper, oyuncular Glenn Close, Lady Gaga, Amy Adams ve Richard E. Grant gibi pek çok ünlü ismin yanı sıra 2018’in ödül adayı filmlerinin çalışanları da yemekteydi.

Oscar adayları öğle yemeğinde buluştu

91. Oscar Ödülleri’nin adayları geleneksel öğle yemeği etkinliğinde bir araya geldi.
Oscar’a aday olan ünlü isimler dışında o filmlerde emeği geçen çalışanlarında katıldığı yemek öncesi, katılımcılar mavi halıda poz verdi.
Los Angeles’taki Beverly Hilton Hotel’de yapılan öğle yemeği etkinliğinde, Spike Lee, Alfonso Cuarón ve Bradley Cooper, oyuncular Glenn Close, Lady Gaga, Amy Adams ve Richard E. Grant gibi pek çok ünlü sima hazır bulundu. İşte 91. Oscar Ödülleri adaylarının bir araya geldiği geleneksel öğle yemeği etkinliğinden kareler...

Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón

Amy Adams

Amy Adams

Barry Jenkins

Barry Jenkins

Bradley Cooper

Bradley Cooper

Diane Warren

Diane Warren

Glenn Close

Glenn Close

Hannah Beachler

Hannah Beachler

Jaime Ray Newman

Jaime Ray Newman

Lady Gaga

Lady Gaga

Laura Dern

Laura Dern

Mahershala Ali

Mahershala Ali

Maria del Puy Alvarado

Maria del Puy Alvarado

Marianne Farley

Marianne Farley

Melissa McCarthy

Melissa McCarthy

Nadine Labaki, Khaled Mouzanar

Nadine Labaki, Khaled Mouzanar

Rachel Weisz

Rachel Weisz

Rami Malek

Rami Malek

Regina King

Regina King

Spike Lee

Spike Lee

Viggo Mortensen

Viggo Mortensen

Willem Dafoe

Willem Dafoe

Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio
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Anahtar Kelimeler:
The Academy Oscars Oscar Ödülleri 91. Oscar Ödülleri

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