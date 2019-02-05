Oscar adayları öğle yemeğinde buluştu

Sinema sektöründe 2018’in en iyilerinin belirleneceği 91. Oscar Ödül törenine sadece 3 hafta kaldı. 24 Şubat’ta gerçekleşecek ödül töreni öncesi adaylar geleneksel öğle yemeğinde buluştu. Yönetmenler Spike Lee, Alfonso Cuarón ve Bradley Cooper, oyuncular Glenn Close, Lady Gaga, Amy Adams ve Richard E. Grant gibi pek çok ünlü ismin yanı sıra 2018’in ödül adayı filmlerinin çalışanları da yemekteydi.
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