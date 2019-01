Sinema dünyasının en prestijli olayı Oscar ödülleri için geri sayım başladı. Birbirinden iddialı yapımların kıyasıya yarışacağı filmlerin arasında kitap uyarlamaları da yer alacak. 22 Ocak Salı günü adayların belli olacağı Oscar ödüllerinde görkemli tören 24 Şubat 2019’da gerçekleşecek. İşte yılın en iddialı kitap uyarlaması filmleri.

Oscar ödüllerinde muhtemelen göreceğimiz kitap uyarlaması filmler

A Morte de Stalin, Fabien Nury (yazar) ve Thierry Robin (illustrator) (Stalin’in Ölümü) Fabien Nury ve Thierry Robin'in Fransız çizgi romanından uyarlanan filmde, SSCB lideri Joseph Stalin'in son günleri ve ölümün ardından yaşananlar konu alınıyor.

All the Truth Is Out: The Week Politics Went Tabloid, Matt Bai (Baş Aday) Beyazperdeye The Front Runner olarak uyarlanan yapımın başrolünde deneyimli aktör Hugh Jackman yer alıyor.

Annihilation, Jeff VanDerMeer (Yok Oluş) Gerçekleşen anormal faaliyetlerden dolayı hükümet tarafından gizlice karantinaya alınan gizemli “Area X” bölgesinde yaşananları konu alan filmin başrolünü, Oscar ödüllü Natalie Portman üstleniyor.

Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction, David Sheff (Güzel Oğlum) David Sheff ve Nic Sheff'in anılarından yazılan Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction isimli kitaptan beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Felix Van Groeningen oturuyor.

Black Klansman, Ron Stallworth (Karanlıkla Karşı Karşıya) Irkçı örgüt Klu Klux Klan ya da kısaca KKK’nin kenti ele geçirme planını durdurmaya çalışan Afro-Amerikan bir polis memurunun hikayesini konu alıyor. Gerçek olayların konu olduğu kitabı yazan isimse olayların baş kahramanı polis memuru Ron Stallworth. Filmin yönetmen koltuğunda ise 2 Oscar adayı Spike Lee oturuyor.

Boy Erased: A Memoir of Identity, Faith, and Family, Garrard Conley Bir gencin kimliğinin her yönünü sorgulamaya zorlanırken kendini bulmak için verdiği mücadeleyi konu alan yapımın başrolünü usta oyuncular Nicole Kidman ile Russell Crowe ikilisi paylaşıyor.

Can You Ever Forgive Me?, Lee Israel Biyografi yazarı Lee Israel’ın gerçek hayatını konu alan filmin başrolünü Melissa McCarthy üstleniyor.

Crazy Rich Asians, by Kevin Kwan Klasik romantik komedilerin sıcak tadını alarak yeni ve modern bir hikayede harmanlayan, Crazy Rich Asians filminin yönetmen koltuğunda Jon M. Chu oturuyor.

First Man: The Life of Neil A. Armstrong, by James R. Hansen (Ay’da İlk İnsan) James R. Hansen’ın “First Man: The Life of Neil A. Armstrong" isimli biyografik kitabından beyaz perdeye uyarlanan yapımın yönetmen koltuğunda “Whiplash” ile adının duyurmasının ardından Aşıklar Şehri” ile En İyi Yönetmen Oscar’ına layık görülen Damien Chazelle otururken, başrolü Ryan Gosling üstleniyor.

If Beale Street Could Talk, James Baldwin Amerikalı yazar James Baldwin'in 1974 yılında okurların beğenisine sunulan dramatik romanından beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmenliğini, "Moonlight" filmi ile Oscar'ı kazanan Barry Jenks üstleniyor.

My Abandonment, Peter Rock Sinemaya Leave No Trace ismiyle uyarlanan yapım, Peter Rock’ın gerçek bir olaydan yola çıkan romanı My Abandonment’tan beyazperdeye uyarlanmış. Film, Portland şehri dışındaki ormanlık alanda herkesten uzakta yaşamlarını sürdüren bir baba-kızın hikâyesini anlatıyor.

The Hate U Give, Angie Thomas (Sessiz Kalma) Gençlik dramı The Hate U Give, ırkçılığın günümüzdeki etkilerinin izini sürüyor. Filmin başrolünü genç oyuncu Amandla Stenberg üstleniyor.

The Wife, Meg Wolitzer Prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan The Wife’ın oyuncu kadrosunda usta isimler Glenn Close ve Jonathan Pryce yer alıyor.

Wildlife, Richard Ford Dilimize Yangın Yeri olarak çevrilen film, babasının evlerinin yakınında çıkan orman yangınını söndürmek için evden ayrılmasıyla yetişkin rolüne bürünmek zorunda kalan küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor.