Oscar ödüllü Javier Bardem eylemciler arasında: Bu bir vahşet

Dünyanın birçok noktasında sokaklardan savaş karşıtı sloganlar yankılanıyor. İspanya da o adreslerden biri. Başkent Madrid'deki Moskova Büyükelçiliği önünde Rusya karşıtı protestolar düzenlendi. Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem de eylemciler arasında yerini aldı.

Bardem basına yaptığı açıklamada, "Rusya'nın saldırısı uluslararası hukukun ve Ukrayna'nın egemenliğinin bir ihlalidir" dedi. Oscar ödüllü oyuncu, saldırıyı "Bir vahşet" olarak nitelendirdi. Ukraynalılara destek vermek için eyleme katıldığını söyledi.

Bardem, Rusya'nın işgalinin her savaş gibi büyük bir mülteci dalgası yaratacağını, bu insanlık suçunun önlenmesi için uluslararası toplumun tüm çabayı göstermesi gerektiğini belirtti.

