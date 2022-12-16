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Oscar ödüllü Siyah Kuğu filmi müzikal oluyor

16.12.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Rüya İçin Ağıt, Nuh: Büyük Tufan ve Kaynak gibi filmlerle tanınan ünlü yönetmen Darren Aronofsky, başrolünde Natalie Portman’ın yer aldığı Siyah Kuğu (Black Swan) filminin müzikalinin gelebileceğini açıkladı.

Oscar ödüllü Siyah Kuğu filmi müzikal oluyor

Son dönemde The Whale filmiyle adında söz ettiren ünlü yönetmen Darren Aronofsky, 2011 tarihli Siyah Kuğu filmi hakkında konuştu. Aronofsky, başrollerinde Natalie Portman ve Mila Kunis'in yer aldığı filmin müzikale uyarlanabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Ünlü yönetmen "Siyah Kuğu müzikalini hayata geçirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Natalie Portman’a En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandıran film hakkında konuşan yönetmen, kesin olmamakla birlikte bir müzikal üzerine çalıştıklarını söyledi.

"MÜZİKAL ZORLAYICI BİR İŞ"

Yönetmen, “Pek çok kişiyle müzikal film fikrini konuştum. Birkaç fikrim de var ama çok ince çalışılması gereken bir iş çünkü müzikal müzikleri artık o kadar popüler değil. Müziklerin nasıl olacağına karar vermek çok zorlayıcı” açıklamasında bulundu.

Film, bale gösterisinde aynı rolü almak isteyen Nina ve Lily adlı iki yetenekli balerinin arasındaki rekabeti konu alıyor.

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