Oscar Töreni ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021 Oscar Ödül Töreni hangi kanalda canlı izlenecek?

Bu yıl 93’üncüsü gerçekleşecek olan Oscar Ödül Töreni pandemi için alınan önlemlerle birlikte fiziki katılımla düzenlenecek. TRT'de yayınlanacak olan tören için vatandaşlar Oscar Ödül Töreni ne zaman ve saat kaçta gibi soruları merak edip araştırmaya başladı. Peki 2021 Oscar Töreni ne zaman, saat kaçta başlayacak?

2021 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? OSCAR ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Her sene Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödül Töreni, koronavirüs sebebiyle iki ay ertelenmek durumunda kalmıştı. 93. Oscar Ödül Töreni bu sene Los Angeles’taki Union Station ve Dolby Theatre’da eş zamanlı şekilde düzenlenecek.

2021 Oscar Ödül Töreni, 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek. Türkiye saati ile 03.00’te düzenlenecek olan tören, Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2 ekranlarında canlı olarak yayımlanacak.