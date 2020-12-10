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Oscarlı aktör Nicolas Cage’in sunacağı Küfürler Tarihi'nden fragman yayınlandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 10.12.2020 15:58 | Son Güncelleme:
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Oscar ödüllü aktör Nicolas Cage, Netflix yapımı Küfürler Tarihi (Nicolas Cage’s History of Swear Words) adlı programda küfürlerin tarihini gözler önüne sermeye hazırlanıyor. Bu ilginç yapımdan fragman yayınlandı.

Oscar ödüllü Nicolas Cage, küfürlerin tarihini anlatacağı Küfürler Tarihi (Nicolas Cage’s History of Swear Words) adlı programla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İngilizce küfürlerin tarihini araştıran Netflix belgeselinden fragman yayınlandı.

Hollywood yıldızı, bu tarihi yolculukta yalnız olmayacak. Comicbook'un haberine göre, mini dizide Sarah Silverman ve DeRay Davis gibi birçok komedyen, Cage’e eşlik edecek.

Netflix, söz konusu diziyi şöyle tanımladı:

Küfürlerle ilgili bir eğitim: İhtiyaç duyduğunuzu bilmediğiniz tarih dersi. Nicolas Cage’in sunuculuğunu yaptığı Küfürler Tarihi, lanetli sözcüklerin kökenini, popüler kültürdeki kullanımını, bilimi ve kültürel etkisini keşfeden gürültülü ve övünerek saygısızlık yapan bir dizi. Etimoloji, popüler kültür, tarih ve eğlence uzmanlarıyla yapılan röportajlar aracılığıyla 6 bölümlük dizi, “F..k” (S.....), “S..t” (B.k), “B..ch” (O.....), “D..k” (S..), “Pu..y” (A....), “Damn” (Lanet Olsun) sözcüklerinin kökenine dalıyor.

Küfürler Tarihi (Nicolas Cage’s History of Swear Words) adlı yapım, 5 Ocak 2021’de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

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