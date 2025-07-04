Osimhen '10 Temmuz' demişti! Galatasaray yönetiminin sabrı taştı... Golcü isme apar topar mesaj gönderdi

Yeni sezon öncesi durumu en çok merak edilen isimlerden Victor Osimhen için taraftarlar gelecek müjdeli haberi beklerken yönetim de elinden geleni ardına koymuyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın günden güne yeni gelişmeler yaşadığı Osimhen'in hala imza atmaması sarı-kırmızılı camiada huzursuzluk yaratmıştı.

'10 TEMMUZ' DEMİŞTİ

Victor Osimhen, Galatasaray'a 10 Temmuz'a kadar karar vermeyeceğini bildirmiş. Daha önce de sarı-kırmızılı yönetime erken karar vermeyeceğini söyleyen Osimhen, 10 Temmuz'u işaret etmişti.

Bu gelişme sonrası Galatasaray'dan da bir hamle geldi.

"İSTANBUL'A GEL, GÖRÜŞELİM"

Victor Osimhen transferinde daha fazla zaman kaybetmek istemeyen yönetim, yıldız golcüyle görüşme talep etti. Sarı-kırmızılı yönetimin Nijeryalı golcüye, "İstanbul'a gel, yüz yüze transferi görüşelim" dediği öğrenildi.