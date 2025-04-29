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Osimhen 3.600 kilometre uzağa gidiyor! Galatasaray taraftarı çok üzülecek: Fatih Terim'e rakip oluyor...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.04.2025 16:04
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Osimhen'den Galatasaray taraftarı için kötü haber geldi. Bu sezon ligde fırtına gibi esen ve rakiplere parmak ısırtan golcü futbolcu sezon sonu 3 bin 600 kilometre uzağa gidebilir. Son transfer haberine göre Victor Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran Napoli, Al Hilal ile anlaşmaya vardı. Osimhen, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'e transfer olması halinde Fatih Terim'le rakip olacak ve başta Ronaldo olmak üzere dünya yıldızlarının yer aldığı ligde ter dökecek.

Osimhen 3.600 kilometre uzağa gidiyor! Galatasaray taraftarı çok üzülecek: Fatih Terim'e rakip oluyor...

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimihen haberi geldi. Sarı-kırmızılılar da bu sezon adeta ligin altını üstüne getiren ve attığı 31 golle kariyer rekorunu egale eden Victor Osimhen'in gelecek sezon Galatasray'da kalıp kalmayacağı veya hangi takıma transfer olacağı merak ediliyordu. Adı Manchester Unitde, Barcelona, Juventus ve Arsenal gibi dünya devleriyle alınan Nijeryalı yıldız Osimhen'in yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

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NAPOLİ, SUUDİ ARABİSTAN EKİBİ AL HİLAL İLE ANLAŞTI

Yıldız golcünün bonservisini elinde bulunduran İtalyan temsilcisi Napoli, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşmaya vardı.

JORGE JESUS, OSIMHEN TRANSFERİNİ İSTİYOR

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Osimhen'e de ciddi bir maaş ödeyerek transferi tamamlamak istiyor.

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FATİH TERİM'LE RAKİP OLACAK

Galatasaray taraftarının sevgilisi Osimhen, Al Hilal'in teklifini kabul etmesi halinde sarı-kırmızılı takımın efsane ismi Fatih Terim'le rakip olacak ve başta Ronaldo olmak üzere dünya yıldızlarının yer aldığı ligde ter dökecek.

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OSIMHEN'IN KARARI NE OLACAK?

Öte yandan Osimhen'in ise henüz bir karar vermediği, son kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi. Kariyerine Avrupa'da devam etmesi beklenen yıldız futbolcunun, önceliğinin sarı-kırmızılı takımla şampiyonluk yaşamak olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Al Hilal galatasaray Victor Osimhen
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