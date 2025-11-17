Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) açıklamasına göre, Osimhen'in yanı sıra Paris Saint-Germain'in Faslı oyuncusu Achraf Hakimi ile Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, yılın futbolcusu ödülü için finale kalan üç isim oldu.

Kazanan futbolcu, 19 Kasım Çarşamba günü, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenecek törenle ödülünü alacak.

2023 yılında Victor Osimhen'in kazandığı yılın futbolcusu ödülü, geçen yıl Atalanta forması giyen bir başka Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman'a verilmişti.