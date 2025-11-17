SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı.

Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı
Berker İşleyen

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) açıklamasına göre, Osimhen'in yanı sıra Paris Saint-Germain'in Faslı oyuncusu Achraf Hakimi ile Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, yılın futbolcusu ödülü için finale kalan üç isim oldu.

Kazanan futbolcu, 19 Kasım Çarşamba günü, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenecek törenle ödülünü alacak.

2023 yılında Victor Osimhen'in kazandığı yılın futbolcusu ödülü, geçen yıl Atalanta forması giyen bir başka Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman'a verilmişti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş’tan puanlar alıp, İzlanda’ya moralli gitmek istiyoruzBeşiktaş’tan puanlar alıp, İzlanda’ya moralli gitmek istiyoruz
12 Dev Adam'ın kadrosu belli oldu!12 Dev Adam'ın kadrosu belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.