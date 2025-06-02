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Osimhen'in anlaşacağı takımı açıkladılar! Yıllık alacağı ücret...

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performans ile adından söz ettiren Victor Osimhen'in transferi için Arap basını bir iddia ortaya attı. Osimhen'in Al Hilal ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Osimhen'in Al Hilal’den yıllık yaklaşık 30 milyon Euro kazanacağı öne sürüldü.

Osimhen'in anlaşacağı takımı açıkladılar! Yıllık alacağı ücret...
Recep Demircan

Galatasaray'daki performansıyla yıldızını yeniden parlatan Victor Osimhen'in transferi için yeni gelişme ortaya çıktı. Suudi Arabistan'dan gelen haberlere göre, Al Hilal Kulübü, Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile 3 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

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KISA SÜREDE RESMİYET KAZANACAK

Al-Riyadh gazetesinde yer alan bilgilere göre, taraflar tüm şartlarda uzlaştı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

YILLIK 30 MİLYON EURO

Transferin finansal detaylarına ilişkin henüz kulüpler tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da, Osimhen'in Al Hilal’den yıllık yaklaşık 30 milyon Euro kazanacağı öne sürülüyor.

Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı golcünün sözleşmesinde 75 milyon Euro’luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu transferin, Suudi futbolunun yıldız isimleri çekme projesinin devamı olması bekleniyor.

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37 GOL KAYDETTİ

Victor Osimhen, Galatasaray forması altında sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 37 kez rakip fileleri havalandırdı ve 8 asist yaparak toplamda 45 gole doğrudan katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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