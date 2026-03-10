SPOR

Osimhen bu akşam şaşkına dönecek! Taraftardan büyük sürpriz

Galatasaray taraftarı, Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı öncesi Victor Osimhen için özel bir koreografi hazırlıyor. Avrupa kupalarında sarı-kırmızılıların en golcü yabancısı olan Nijeryalı yıldız, RAMS Park’taki dev mücadelede tribünlerin görsel şovuyla motive edilecek.

Cevdet Berker İşleyen
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray’da gözler Victor Osimhen’in üzerinde olacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, dev mücadele öncesinde Nijeryalı yıldız için özel bir hazırlık yapıyor.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Juventus’u eleyerek tur atlayan Galatasaray’da Osimhen, attığı gollerle Avrupa sahnesinde kulüp tarihine geçmişti. 13 gole ulaşan yıldız forvet, sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarındaki en golcü yabancı oyuncusu olmayı başarmıştı.

Grup aşamasında Liverpool ağlarını da havalandıran Osimhen, kritik eşleşmede teknik heyetin ve taraftarın en büyük kozlarından biri olarak görülüyor.

OSIMHEN'E BÜYÜK SÜRPRİZ

RAMS Park’taki dev karşılaşma öncesinde taraftar grupları da takımı ateşleyecek hazırlıklar yapıyor. Kale arkası tribününde Victor Osimhen’e özel bir koreografi hazırlanacağı öğrenildi. Yıldız futbolcuya görsel bir şovla destek verilmesi planlanıyor.

Maçın biletleri kısa sürede tükenirken tribün grupları sosyal medya üzerinden taraftarlara çağrıda bulundu. Liverpool ile oynanan önceki karşılaşmayı hatırlatan taraftarlar, 90 dakika boyunca kesintisiz destek vererek takımı motive etmeyi hedefliyor.

