Kendilerine 'sarı kart' bahsi oynadıkları ortaya çıktı! Ömür boyu men edildiler

ABD futbolunun en üst ligi MLS’te yürütülen kapsamlı bahis soruşturması sonrası iki futbolcu hakkında çarpıcı bir karar çıktı. Ligin yaptığı incelemede Derrick Jones ve Yaw Yeboah'ın MLS karşılaşmalarına bahis oynadığı tespit edildi.

SARI KARTA BAHİS YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

İki sezonluk dönemi kapsayan soruşturmada dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, Columbus Crew ile New York Red Bulls arasında oynanan bir karşılaşmada Derrick Jones’un sarı kart görmesine bahis yapıldığı belirlendi. Lig yönetimi, bu durumun iki oyuncunun iş birliğiyle gerçekleştiğini açıkladı.

Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelerde, oyuncuların yaptıkları bahislerin maçların sonucunu etkilediğine dair herhangi bir kanıt bulunamadığı bildirildi.

İKİ FUTBOLCUYA ÖMÜR BOYU MEN

MLS yönetimi soruşturmanın ardından disiplin kararını da duyurdu. Lig, Derrick Jones ve Yaw Yeboah hakkında ömür boyu men cezası verildiğini açıkladı.

AYNI TAKIMDA FORMA GİYMİŞLERDİ

Jones ve Yeboah, 2024 sezonunda Columbus Crew formasıyla aynı takımda mücadele etti. Jones, 2025 sezonunda da Crew kadrosunda yer alırken 1 Ocak 2026 tarihinden bu yana kulüpsüz durumda bulunuyor.