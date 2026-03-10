SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Kendilerine 'sarı kart' bahsi oynadıkları ortaya çıktı! Ömür boyu men edildiler

MLS’te yürütülen bahis soruşturması iki futbolcunun kariyerini bitirdi. Derrick Jones ve Yaw Yeboah’ın, Columbus Crew ile New York Red Bulls maçında Jones’un sarı kart görmesine bahis oynadığı ve bu konuda iş birliği yaptığı tespit edildi. Maç sonucuna etki bulunmasa da lig yönetimi iki oyuncuya da ömür boyu men cezası verdi.

Kendilerine 'sarı kart' bahsi oynadıkları ortaya çıktı! Ömür boyu men edildiler
Cevdet Berker İşleyen

ABD futbolunun en üst ligi MLS’te yürütülen kapsamlı bahis soruşturması sonrası iki futbolcu hakkında çarpıcı bir karar çıktı. Ligin yaptığı incelemede Derrick Jones ve Yaw Yeboah'ın MLS karşılaşmalarına bahis oynadığı tespit edildi.

SARI KARTA BAHİS YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Kendilerine sarı kart bahsi oynadıkları ortaya çıktı! Ömür boyu men edildiler 1

İki sezonluk dönemi kapsayan soruşturmada dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, Columbus Crew ile New York Red Bulls arasında oynanan bir karşılaşmada Derrick Jones’un sarı kart görmesine bahis yapıldığı belirlendi. Lig yönetimi, bu durumun iki oyuncunun iş birliğiyle gerçekleştiğini açıkladı.

Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelerde, oyuncuların yaptıkları bahislerin maçların sonucunu etkilediğine dair herhangi bir kanıt bulunamadığı bildirildi.

İKİ FUTBOLCUYA ÖMÜR BOYU MEN

Kendilerine sarı kart bahsi oynadıkları ortaya çıktı! Ömür boyu men edildiler 2

MLS yönetimi soruşturmanın ardından disiplin kararını da duyurdu. Lig, Derrick Jones ve Yaw Yeboah hakkında ömür boyu men cezası verildiğini açıkladı.

AYNI TAKIMDA FORMA GİYMİŞLERDİ

Kendilerine sarı kart bahsi oynadıkları ortaya çıktı! Ömür boyu men edildiler 3

Jones ve Yeboah, 2024 sezonunda Columbus Crew formasıyla aynı takımda mücadele etti. Jones, 2025 sezonunda da Crew kadrosunda yer alırken 1 Ocak 2026 tarihinden bu yana kulüpsüz durumda bulunuyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serdal Adalı iftarda bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti!Serdal Adalı iftarda bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti!
45 yaşında inanılmazı başarı! Daniel Güiza...45 yaşında inanılmazı başarı! Daniel Güiza...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bahis son dakika kart
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Ateşlenen füzeler Pakistan ekonomisini vurdu

Ateşlenen füzeler Pakistan ekonomisini vurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.