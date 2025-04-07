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Osimhen bu rekoru kırabilir! Napoli formasıyla yaptığını Galatasaray'da geçecek mi? Nijeryalı golcü için tarihi sezon...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
07.04.2025 16:49
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Victor Osimhen, kariyerindeki en iyi sezonunda Napoli formasıyla 39 maçta 31 gol attı. Nijeryalı yıldız, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 32 maçta 28 gol kaydetti.

Osimhen bu rekoru kırabilir! Napoli formasıyla yaptığını Galatasaray'da geçecek mi? Nijeryalı golcü için tarihi sezon...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla kariyer sezonunu yaşamaya çok yaklaştı. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, attığı gollerle takımının şampiyonluk mücadelesinde önemli rol oynuyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla başarılı bir performans sergileyen Victor Osimhen, tüm kulvarlarda çıktığı 32 müsabakada 28 kez fileleri havalandırdı ve kariyerinde en çok gol attığı sezona çok yaklaştı.

KARİYER SEZONUNU NAPOLI'DE GEÇİRDİ

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Victor Osimhen, kariyerindeki en iyi sezonunu Napoli formasıyla Serie A şampiyonu olduğu dönemde geçirdi. 2022-2023 sezonunda Napoli'de şampiyonluk sevinci yaşayan Osimhen, ligdeki 32 müsabakada 26 gol kaydetti. İtalya temsilcisiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Osimhen, bu organizasyonda ise 6 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Nijeryalı santrfor, İtalya Kupası'nda çıktığı bir maçta ise skora katkı yapamadı.

SÜPER LİG'DE 20 GOL ATTI

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Victor Osimhen, bu sezon Süper Lig'de 20 kez fileleri havalandırdı. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla ligde 23 müsabakada forma giydi. Söz konusu maçların 13'ünde gol sevinci yaşayan Osimhen, toplamda 20 kez rakip ağları sarstı. Osimhen, söz konusu müsabakalarda Onvo Antalyaspor'a karşı hat-trick yaparken, 5 müsabakada ikişer ve 7 karşılaşmada da birer gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig galatasaray Osimhen
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