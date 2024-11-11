Osimhen damgasını vurdu... Galatasaray milli araya moralli girdi! Tek eksik...

Süper Lig’de en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 5 puanlık farkını koruyan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi’nde de lider Lazio’nun iki puan gerisinde yer alarak milli araya girdi.

MORALLER DEPOLANDI

Tottenham karşısındaki futbolla sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada gündem olan Aslan, lig dönüşünde de bu sezonun flaş ekibi Samsunspor’u geçerek hata yapmadı. Tottenham maçında Mauro Icardi’nin sakatlanarak sezonu kapaması üzerine moraller bozulsa da Galatasaray, Samsunspor maçını kayıpsız geçerek milli ara öncesinde moral depoladı.

OSIMHEN DAMGASINI VURUYOR

Öte yandan Victor Osimhen’in de 9 maçta attığı 8 golle takımı sırtlaması, Icardi’nin yokluğunu düşünen teknik heyeti rahatlattı.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ TEK EKSİK MAURO ICARDI

Galatasaray, milli ara dönüşünde 23 Kasım’da Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte bu maçtaki tek eksik, sezonu kapatan Mauro Icardi olacak.