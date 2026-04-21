Osimhen'de 'El Clasico' kapışması! Tüm planlar alt üst oldu

Osimhen için İspanya’da dev kapışma! Galatasaray'ın başarılı golcüsü her geçen gün taliplerini arttırırken, Barcelona ve Real Madrid'in ciddi bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

Burak Kavuncu
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Avrupa futbolunda devlerin savaşı bu kez transfer masasına taşındı. Galatasaray formasıyla sergilediği performansla tüm dünyayı kendine hayran bırakan Victor Osimhen için İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya geldi.

EL CLASICO BU KEZ TRANSFERDE! BARCELONA VE REAL MADRID OSIMHEN İÇİN SAVAŞIYOR!

Galatasaray’ın dünya yıldızı Victor Osimhen, Avrupa transfer piyasasının merkezine oturdu. Africafoot'ta yer alan iddialara göre Barcelona, hücum hattını güçlendirmek için 100 milyon euroluk rekor bir teklif hazırlarken; İspanyol basınından Fichajes ise Real Madrid’in Kylian Mbappe’yi kanatta kullanıp, ileri uca Osimhen’i yerleştirmek için harekete geçtiğini duyurdu.

BARCELONA'DAN "NEYMAR"I UNUTTURACAK TEKLİF

Barcelona, gol yollarındaki sorunları kökten çözmek için rotasını tamamen Osimhen’e kırdı. İspanyol devinin, 25 yaşındaki yıldız için 100 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor. Bu hamle gerçekleşirse, 2013 yılında 88 milyon euroya transfer edilen Neymar’ı geride bırakarak kulüp tarihinin en pahalı transferleri arasında 4.sıraya yerleşecek.

REAL MADRİD'DE "GERÇEK 9 NUMARA" PLANI

Real Madrid cephesinde ise planlar bambaşka. Eflatun-beyazlılar, Kylian Mbappe’yi kanatta değerlendirip, ceza sahası içinde rakipleri titretecek saf bir bitirici arıyor. Bu doğrultuda Osimhen isminin kulüp binalarında daha sık konuşulmaya başlandığı ve Başkan Florentino Perez yönetiminin bu transfer için pusuda olduğu kaydedildi.

GALATASARAY MASAYA "100 MİLYON EURO" İLE OTURACAK

Nijeryalı golcünün değerini ve takıma kattığı ivmeyi bilen Galatasaray yönetiminin ise geri adım atmaya niyeti yok. Sarı-kırmızılı kulübün, Osimhen için yapılacak pazarlıklarda 100 milyon euronun altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağı ve pazarlıkları bu sınırın üzerinden başlatacağı gelen bilgiler arasında.

