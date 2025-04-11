Osimhen'den Galatasaray taraftarını yıkan açıklama! Galibiyete bile sevinemediler...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’ın, Samsunspor’a konuk olduğu müsabakada sarı-kırmızılıların ikinci golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi. Sarı-kırmızlılarla gollerine devam eden Osimhen, maç sonunda ayrılık gibi bir açıklamada bulundu.

"HER ZAMAN KALBİMDE OLACAKLAR..."

Geleceğiyle ilgili soru üzerine açıklama yapan Osimhen, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." şeklinde konuştu. Osimhen'in verdiği ayrılık sinyali taraftarları bir hayli üzdü.

NAPOLI 75 MİLYON EURO İSTİYOR

Önümüzdeki sezon da Napoli kadrosunda düşünülmeyen Osimhen, İtalyan devinin transfer listesinde bulunuyor. Osimhen için nakit 75 milyon Euro isteyen Napoli, Galatasaray ile ilk pazarlıklarda anlaşamamıştı. Osimhen'in adı Chelsea ve PSG ile anılıyor.