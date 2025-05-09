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Osimhen için Fenerbahçe iddiası! Ali Koç'ın sözleri dikkat çekmişti, devreye giriyorlar: "75 milyon euroyu anında verir"

Osimhen için ortalığı toz duman edecek Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. Lider Galatasaray'ın bu sezon en büyük silahı olan yıldız futbolcunun transferi için Fenerbahçe'nin devreye girmeye hazırlandığı gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dikkat çeken açıklamaları sonrası "Ali Koç, Osimhen'i havaya soktu. Fenerbahçe'ye almak istiyor. 75 milyon euroyu anında verir, kimse ne olduğunu anlamaz." iddiası olay oldu.

Osimhen için Fenerbahçe iddiası! Ali Koç'ın sözleri dikkat çekmişti, devreye giriyorlar: "75 milyon euroyu anında verir"
Devrim Karadağ
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray kontratında "75 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunan Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için kaynak arayışını sürdürürken, ortaya atılan Fenerbahçe iddiası ortalığı karıştırdı. Gazeteci Serhat Ulueren, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da Nijeryalı forveti transfer etmek istediğini öne sürdü.

"OSIMHEN'İ FENERBAHÇE'YE ALMAK İSTİYOR"

Telegol yorumcusu Serhat Ulueren, Ali Koç'un Osimhen'e mesaj gönderdiğini şu sözlerle ifade etti:

"Ali Koç, Osimhen'i havaya soktu. Zaten lig bitti. Bunu bilerek söyledi. Eğer gerçekten centilmenlik adına yapsaydı geride kalan 7-8 ayda bunları dile getirirdi. Ali Koç, Fenerbahçe'ye almak istiyor. Sonuçta Galatasaray'ın parası var da koskoca Koç Ailesi'nin oğlu Ali Koç'un yok mu? Var tabii ki. Üstlelik kadroyu hızlandıracaklarını söyledi. Demek ki Osimhen gibi hızlı adamlar alacaklar.

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"ALİ KOÇ 75 MİLYON EUROYU ANINDA VERİR"

Napoli Başkanı biraz Tahtakale esnafı gibi. Parayı kim çok verirse ona satacak Osimhen'i. Çünkü 75'i kimse vermez? Herkes pazarlık yapmak ister. Ali Koç 75 milyon euroyu anında verir, kimse ne olduğunu anlamaz. Ancak adam Galatasaray'a aşırı bağlanmış ve çok seviyor. Mauro Icardi'nin 2 senelik havasını söndürdü."

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"AKLINI YIKAMAYA ÇALIŞIYOR"

"Fenerbahçe yönetiminin Osimhen adına devreye gireceğini söylüyorum. Ne dedi Ali Koç? 'Osimhen'i aldıkları zaman ben yurt dışındaydım, uyuyordum, telefonum kapalıydı' dedi. Buradan futbolcuya oyun yapıyor, aklını yıkamaya çalışıyor. 'Bizim haberimiz olsaydı seni alırdık' mesajı veriyor. Asla kötü forvet olduğundan bahsetmiyor. Galatasaray'ın işi zor. Bakalım Fenerbahçe o rakamlara çıkacak mı?"

ALİ KOÇ, OSIMHEN İÇİN NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, önceski gün katılığı programda, "Hayretler içerisindeyim, Osimhen özel bir oyuncu, Türkiye üstünde bir oyuncu. Osimhen bize hiçbir zaman teklif edilmedi. Gece 12-1 gibi yorulmuşum, 2 saat uyuyayım dedim, kalktım mesaj yağıyor, küfürler... Niye? Galatasaray, Osimhen’i alıyor. Osimhen, Suudi Arabistan'a gidiyordu, son dakika Napoli başkanı fiyat artırdı ve Suudiler istemedi. Osimhen başka bir kategori ve o 40 yılda bir gelir. Osimhen’in Galatasaray’a gelmesi çok iyi oldu, o dönem tam İcardi sakatlanmıştı" açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Victor Osimhen
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