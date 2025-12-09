SPOR

Osimhen için rekor gecesi olabilir! Tarihe geçmek için 1 gol yetiyor

Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile karşılaşacak olan Galatasaray'da gözler bir yandan da Victor Osimhen'de olacak. Yıldız futbolcu bir gol dahi atması halinde Galatasaray tarihine geçecek.

Osimhen için rekor gecesi olabilir! Tarihe geçmek için 1 gol yetiyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak.

Sarı-kırmızılıların en önemli gol silahı olarak Victor Osimhen öne çıkarken, Nijeryalı yıldız için tarihe geçme fırsatı da dikkat çekiyor.

BİR GOL BİLE ATSA TARİHE GEÇECEK

Galatasaray formasıyla Avrupa'da çıktığı son 8 maçta 12 gol atan başarılı futbolcu, bir kez daha fileleri sarsması durumunda Shabani Nonda ve Milan Baros'u geçerek sarı-kırmızılı kulübün tarihine adını yazdıracak.

Osimhen, Monaco maçında ağları bulması halinde Galatasaray'ın Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.

SERİYİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞACAK

Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçın tamamında fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, aynı zamanda gol serisini uzatmaya çalışacak.

Osimhen için rekor gecesi olabilir! Tarihe geçmek için 1 gol yetiyor 1

Galatasaray formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı. İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi.

Osimhen için rekor gecesi olabilir! Tarihe geçmek için 1 gol yetiyor 2

Victor Osimhen'in bu sezon "Devler Ligi"nde 6 golü bulunuyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

