Osimhen için rekor gecesi olabilir! Tarihe geçmek için 1 gol yetiyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak.

Sarı-kırmızılıların en önemli gol silahı olarak Victor Osimhen öne çıkarken, Nijeryalı yıldız için tarihe geçme fırsatı da dikkat çekiyor.

BİR GOL BİLE ATSA TARİHE GEÇECEK

Galatasaray formasıyla Avrupa'da çıktığı son 8 maçta 12 gol atan başarılı futbolcu, bir kez daha fileleri sarsması durumunda Shabani Nonda ve Milan Baros'u geçerek sarı-kırmızılı kulübün tarihine adını yazdıracak.

Osimhen, Monaco maçında ağları bulması halinde Galatasaray'ın Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.

SERİYİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞACAK

Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçın tamamında fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, aynı zamanda gol serisini uzatmaya çalışacak.

Galatasaray formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı. İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi.

Victor Osimhen'in bu sezon "Devler Ligi"nde 6 golü bulunuyor.Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır