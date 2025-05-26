Osimhen imzayı atıyor! Başkan ile bizzat görüştü ve anlaşma sağlandı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen takımdan ayrılıyor. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'i takımda tutabilmek için elinden geleni yapsa da yıldız isim Suudi Arabistan'a gidiyor.

"GÖRÜŞMELERDE SONA YAKLAŞILDI"

İngiltere merkezli Sky Sports, sabahın ilk ışıklarında yayınladığı haberde; Osimhen'in Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile görüşmelerde sona yaklaştığını bildirdi.

"BAŞKAN İLE GÖRÜŞTÜ"

Haberin devamında, Osimhen'in Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bire bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer olmak istediğini net şekilde ifade etti.

3 YIL İÇİN 135 MİLYON EURO

Suudi Arabistan'ın en güçlü ekibi Al-Hilal, Osimhen'e 3 yıl için 135 milyon Euro önermişti.

OSIMHEN'DEN VEDA GİBİ PAYLAŞIM

Şampiyonluk kutlamasının sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Osimhen, sarı-kırmızılı taraftarlara el salladığı görseli ekledi.