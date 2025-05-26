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Osimhen imzayı atıyor! Başkan ile bizzat görüştü ve anlaşma sağlandı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ile kiralık sözleşmesi bitecek Victor Osimhen'in geleceği yavaş yavaş belli oluyor. Suudi Arabistan'dan reddedilmesi zor bir teklif alan Nijeryalı golcü, Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bire bir görüşerek Suudi ekibine transfer olmak istediğini ilettiği iddia edildi.

Osimhen imzayı atıyor! Başkan ile bizzat görüştü ve anlaşma sağlandı
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen takımdan ayrılıyor. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'i takımda tutabilmek için elinden geleni yapsa da yıldız isim Suudi Arabistan'a gidiyor.

"GÖRÜŞMELERDE SONA YAKLAŞILDI"

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İngiltere merkezli Sky Sports, sabahın ilk ışıklarında yayınladığı haberde; Osimhen'in Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile görüşmelerde sona yaklaştığını bildirdi.

"BAŞKAN İLE GÖRÜŞTÜ"

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Haberin devamında, Osimhen'in Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bire bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer olmak istediğini net şekilde ifade etti.

3 YIL İÇİN 135 MİLYON EURO

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Suudi Arabistan'ın en güçlü ekibi Al-Hilal, Osimhen'e 3 yıl için 135 milyon Euro önermişti.

OSIMHEN'DEN VEDA GİBİ PAYLAŞIM

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Şampiyonluk kutlamasının sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Osimhen, sarı-kırmızılı taraftarlara el salladığı görseli ekledi.

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