Osimhen'in golleriyle kazanan Galatasaray'dan inanılmaz istatistik! Lig tarihinde bunu başaran ilk takım oldular

Süper Lig'İn 24. haftası muhteşem bir kapanışa sahne oldu. 25. haftada oynanacak ve şampiyonluğu yakından ilgilendiren Fenerbahçe derbisi öncesi deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray mücadeleden Victor Osimhen'in kafasından gelen gollerle 2-1 galip ayrılarak zorlu bir virajı kayıpız döndü.

TARİHE GEÇTİLER

Bu galibiyetle Sarı-Kırmızılılar 20. galibiyetini alırken bu alanda tarihe geçti.

LİG TARİHİNDE BİR İLK

Süper Lig'de bu sezonki ilk 23 maçın 20'sini kazanan Galatasaray, lig tarihinde bunu başaran ilk takım oldu.