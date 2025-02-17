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Osimhen'in golleriyle kazanan Galatasaray'dan inanılmaz istatistik! Lig tarihinde bunu başaran ilk takım oldular

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.02.2025 22:38
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Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından kayıpsız dönmeyi başarırken aldığı bu galibiyetle tarihe geçti. İşte detaylar...

Osimhen'in golleriyle kazanan Galatasaray'dan inanılmaz istatistik! Lig tarihinde bunu başaran ilk takım oldular

Süper Lig'İn 24. haftası muhteşem bir kapanışa sahne oldu. 25. haftada oynanacak ve şampiyonluğu yakından ilgilendiren Fenerbahçe derbisi öncesi deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray mücadeleden Victor Osimhen'in kafasından gelen gollerle 2-1 galip ayrılarak zorlu bir virajı kayıpız döndü.

TARİHE GEÇTİLER

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Bu galibiyetle Sarı-Kırmızılılar 20. galibiyetini alırken bu alanda tarihe geçti.

LİG TARİHİNDE BİR İLK

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Süper Lig'de bu sezonki ilk 23 maçın 20'sini kazanan Galatasaray, lig tarihinde bunu başaran ilk takım oldu.

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MS
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
1 - 2
Galatasaray Galatasaray

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son dakika galatasaray Osimhen
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