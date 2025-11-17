Osimhen'in hocasından maç sonu 'büyü' açıklaması! Sosyal medya karıştı...

Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyet'i karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sona eren mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da denge bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında ise Demokratik Kongo, 4-3'lük üstünlük kurdu ve kıtalararası play-off'ta oynamaya hak kazandı.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Nijerya adına mücadeleye ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, ilk 45 dakikanın sonunda oyunda yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemezken yıldız ismin hocası Eric Chelle maç sonunda yaptığı açıklamalarla ortalığı karıştırdı.

Chelle yaptığı açıklamada seri penaltı atışları sırasında Demokratik Kongo oyuncularını "voodoo büyüsü" yapmakla suçladı. Chelle, takımının elenmesinin ardından yaptığı değerlendirmede, “Tüm penaltılar sırasında Kongo oyuncuları voodoo yapıyordu” ifadelerini kullandı.

'ASILSIZ VE GERÇEK DIŞI'

Kongo cephesinden iddialara sert bir yanıt geldi. Federasyon temsilcisi, Chelle’nin söylemlerini “asılsız ve gerçek dışı” olarak nitelendirerek tamamen reddetti.