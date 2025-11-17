SPOR

Osimhen'in hocasından maç sonu 'büyü' açıklaması! Sosyal medya karıştı...

Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Osimhen'li Nijerya seri penaltı sonuçları sonrasında Demokratik Kongo Cumhuriyet'ine mağlup olarak elenmişti. Karşılaşmanın ardından konuşan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle ortalığı karıştıran bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyet'i karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sona eren mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da denge bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında ise Demokratik Kongo, 4-3'lük üstünlük kurdu ve kıtalararası play-off'ta oynamaya hak kazandı.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Osimhen in hocasından maç sonu büyü açıklaması! Sosyal medya karıştı... 1

Nijerya adına mücadeleye ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, ilk 45 dakikanın sonunda oyunda yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemezken yıldız ismin hocası Eric Chelle maç sonunda yaptığı açıklamalarla ortalığı karıştırdı.

'BÜYÜ YAPTILAR'

Osimhen in hocasından maç sonu büyü açıklaması! Sosyal medya karıştı... 2

Chelle yaptığı açıklamada seri penaltı atışları sırasında Demokratik Kongo oyuncularını "voodoo büyüsü" yapmakla suçladı. Chelle, takımının elenmesinin ardından yaptığı değerlendirmede, “Tüm penaltılar sırasında Kongo oyuncuları voodoo yapıyordu” ifadelerini kullandı.

'ASILSIZ VE GERÇEK DIŞI'

Osimhen in hocasından maç sonu büyü açıklaması! Sosyal medya karıştı... 3

Kongo cephesinden iddialara sert bir yanıt geldi. Federasyon temsilcisi, Chelle’nin söylemlerini “asılsız ve gerçek dışı” olarak nitelendirerek tamamen reddetti.

