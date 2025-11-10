SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Osimhen'in kaldığı otel Galatasaray taraftarını endişelendirdi! Milyon dolarlık takımın kaldığı yerin hali içler acısı durumda

İçerik devam ediyor
Emre Şen

Nijerya Milli Takım kampına davet edilen Victor Osimhen'in konaklayacağı otel şaşkınlık yarattı. Oldukça eski ve kötü durumda olduğu gözlenen otelin şartları sosyal medyadaki Galatasaraylı taraftarları bir hayli endişelendirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika play-off'larında Gabon ile karşılaşacak Nijerya Milli Takımı, Fas'ta kampa başladı. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in de bulunduğu milli takımın oteli görenleri hayrete düşürdü.

DAHA ÖNCE SAKAT DÖNMÜŞTÜ

Osimhen in kaldığı otel Galatasaray taraftarını endişelendirdi! Milyon dolarlık takımın kaldığı yerin hali içler acısı durumda 1

Daha önce de Nijerya Milli Takımı'na giden ve sakat dönen Victor Osimhen'in, kaldığı otelin görüntüsü sosyal medyada taraftarları bir kez daha endişelendirdi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Fulham'ın orta saha oyuncusu Alex Iwobi, Nijerya Milli Takımı'nın Fas'ta kaldığı oteli paylaştı. Oldukça eski bir yapıya sahip olan otelin görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü.

UÇAKLARININ ÖN CAMI PATLAMIŞTI

Osimhen in kaldığı otel Galatasaray taraftarını endişelendirdi! Milyon dolarlık takımın kaldığı yerin hali içler acısı durumda 2

Geçtiğimiz günlerde Nijerya Milli Takım kafilesini taşıyan uçağın havalanmasından 25. dakika sonra ön camı çatlamıştı. Pilot, güvenlik gerekçesiyle uçağı zorunlu bir şekilde Angola'nın başkenti Luanda'daki havalimanına acil iniş yaptırmak zorunda kalmıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ta ipler koptu kopacak! Yıldız oyuncudan olay sözler: "Sergen Yalçın varsa ben yokum"Beşiktaş'ta ipler koptu kopacak! Yıldız oyuncudan olay sözler: "Sergen Yalçın varsa ben yokum"
Bahis oynayan futbolcular kimler! Türk futbolunda tarihi gün: Skandala karışanların isimleri tek tek açıklanacakBahis oynayan futbolcular kimler! Türk futbolunda tarihi gün: Skandala karışanların isimleri tek tek açıklanacak
Anahtar Kelimeler:
Nijerya galatasaray Victor Osimhen Osimhen Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.