Osimhen'in kaldığı otel Galatasaray taraftarını endişelendirdi! Milyon dolarlık takımın kaldığı yerin hali içler acısı durumda

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika play-off'larında Gabon ile karşılaşacak Nijerya Milli Takımı, Fas'ta kampa başladı. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in de bulunduğu milli takımın oteli görenleri hayrete düşürdü.

DAHA ÖNCE SAKAT DÖNMÜŞTÜ

Daha önce de Nijerya Milli Takımı'na giden ve sakat dönen Victor Osimhen'in, kaldığı otelin görüntüsü sosyal medyada taraftarları bir kez daha endişelendirdi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Fulham'ın orta saha oyuncusu Alex Iwobi, Nijerya Milli Takımı'nın Fas'ta kaldığı oteli paylaştı. Oldukça eski bir yapıya sahip olan otelin görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü.

UÇAKLARININ ÖN CAMI PATLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Nijerya Milli Takım kafilesini taşıyan uçağın havalanmasından 25. dakika sonra ön camı çatlamıştı. Pilot, güvenlik gerekçesiyle uçağı zorunlu bir şekilde Angola'nın başkenti Luanda'daki havalimanına acil iniş yaptırmak zorunda kalmıştı.