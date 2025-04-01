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Osimhen'in menajeri ortalığı karıştırdı! Galatasaray'ı bu transferde yıkan gelişme

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
01.04.2025 20:52
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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve sezon boyunca sarı kırmızılıların en büyük silahı olan Osimhen ile ilgili İspanyol basınından önemli bir gelişme aktarıldı.

Osimhen'in menajeri ortalığı karıştırdı! Galatasaray'ı bu transferde yıkan gelişme
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen, İtalya ve İspanya'da transfer konusunda manşetleri süsledi.

OSIMHEN'İN YAKIN ÇEVRESİYLE GÖRÜŞTÜ

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Juventus'a yakınlığıyla bilinen İtalyan gazetesi Tutto Sport'ta yer alan habere göre, Juventus gelecek sezon için şimdiden pazar araştırması yapmaya başladı. Bunun için Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Osimhen ile ilgili transfer çalışmalarına başladı. Giuntoli, transfer listesinin ilk sırasına Victor Osimhen'in ismini yazdı. Alternatif olarak Jonathan David ve Ademola Lookman belirlendi. Osimhen'in 75 milyon euro'luk bonservisinin ödenebilmesi için de Dusan Vlahovic'in 50-60 milyon Euro civarında satılarak gelir elde etmeyi planlıyor. İtalyan gazetesi Il Giornale'de yer alan habere göre ise, Juventus Sportif Direktörü Giuntoli, Osimhen'in yakın çevresiyle transfer için görüştü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILIM ŞARTI

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Osimhen ve çevresinin ise Giuntoli'ye Şampiyonlar Ligi'ne katılım şartı sundu. Giuntoli'nin Osimhen'i Lille'den Napoli'ye transfer eden kişi olduğu ve bu nedenle Osimhen ile aralarının çok yakın olduğu yazıldı. Giuntoli'nin Osimhen'in yakın çevresine ona çok inandığını ve yazın transfer edebilmek için tüm şartları zorlayacağı mesajını verdiği, başka bir yere transfer olmadan önce mutlaka kendisiyle konuşmaları gerektiğini söyledi.

MENAJERİ BARCELONA'YA ÖNERDİ

Öte yandan Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Katalonya merkezli Sport gazetesi ise Osimhen'in menajerler tarafından Barcelona'ya önerildiğini yazdı. Napoli'nin 75 milyon Euro şartı koyması transferdeki tek etmen gibi duruyor. Barcelona'nın durumu değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor.

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