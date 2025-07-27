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Osimhen'in sözleşmesinde çok ilginç madde! Galatasaray'da 35 gol atması halinde...

Galatasaray ile her konuda anlaşma sağlayan Victor Osimhen'in sözleşme detayları ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların her an İstanbul'a getirmeye hazırlandığı Nijeryalı golcünün sözleşmesinde birçok bonus maddesi yer alıyor.

Osimhen'in sözleşmesinde çok ilginç madde! Galatasaray'da 35 gol atması halinde...
Emre Şen

Galatasaray, Napoli ile toplamda 80 milyon Euro'yu bulabilecek bir sözleşme üstünde anlaşma sağlanmıştı. Osimhen'in sözleşmesinde de yer alan maddeler yavaş yavaş ortaya çıktı.

40 MİLYON EURO NAKİT

Osimhen in sözleşmesinde çok ilginç madde! Galatasaray da 35 gol atması halinde... 1

Galatasaray'ın bu sezon 40 milyon Euro nakit Napoli'ye ödeme yapacağı öğrenilmişti. 35 milyon Euro'nun 2 taksit halinde ödeneceği ve 5 milyon Euro da bonus olarak ekstra verileceği ifade edilmişti. Sarı-kırmızılılar ayrıca Osimhen'i 75 milyon Euro'nun üstünde bir bedele satarsa, aradaki kâr farkı Napoli'ye verilecek. Ayrıca Osimhen iki yıl boyunca İtalyan kulüplerine satılmayacak.

OSIMHEN'İN SÖZLEŞMESİ DE BELLİ OLDU

Osimhen in sözleşmesinde çok ilginç madde! Galatasaray da 35 gol atması halinde... 2

Galatasaray'dan 20 milyon Euro civarı bir maaş alacak Osimhen'in gol attıkça para kazanacağı öğrenildi. Galatasaray'ın, Osimhen 35 gol atarsa 1 milyon Euro, 65 gol atarsa toplam 2 milyon Euro prim ödeyeceği öğrenildi.

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galatasaray Osimhen
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