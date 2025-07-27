Osimhen'in sözleşmesinde çok ilginç madde! Galatasaray'da 35 gol atması halinde...

Galatasaray, Napoli ile toplamda 80 milyon Euro'yu bulabilecek bir sözleşme üstünde anlaşma sağlanmıştı. Osimhen'in sözleşmesinde de yer alan maddeler yavaş yavaş ortaya çıktı.
Galatasaray'ın bu sezon 40 milyon Euro nakit Napoli'ye ödeme yapacağı öğrenilmişti. 35 milyon Euro'nun 2 taksit halinde ödeneceği ve 5 milyon Euro da bonus olarak ekstra verileceği ifade edilmişti. Sarı-kırmızılılar ayrıca Osimhen'i 75 milyon Euro'nun üstünde bir bedele satarsa, aradaki kâr farkı Napoli'ye verilecek. Ayrıca Osimhen iki yıl boyunca İtalyan kulüplerine satılmayacak.
Galatasaray'dan 20 milyon Euro civarı bir maaş alacak Osimhen'in gol attıkça para kazanacağı öğrenildi. Galatasaray'ın, Osimhen 35 gol atarsa 1 milyon Euro, 65 gol atarsa toplam 2 milyon Euro prim ödeyeceği öğrenildi.
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