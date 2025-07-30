Osimhen'in transfer videosunda gizli mesaj mı var? Taraftarlar araştırmaya başladı, dövme detayı dikkatlerden kaçmadı

Galatasaray uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Victor Osimhen transferini bitirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdaki detay büyük merak uyandırdı.
Victor Osimhen'in duyuru videosunda genç bir çocuğun tişörtündeki surat, Ederson'un vücudundaki dövme ile aynı olması dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray'ın Ederson ile geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlamış olması bu iddiayı daha da güçlendirdi. Manchester City ile pazarlık masasında olan Galatasaray, Osimhen transferinin ardından Ederson'u da bitirmek istiyor.
Şimdi hep birlikte seni bekliyoruz. @victorosimhen9 😍 pic.twitter.com/qSek2y9cos— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 30, 2025
Yıldız futbolcu son işlemler için menajer George Gardi ile İstanbul'a geliyor. Osimhen'i getiren uçağın bu akşam 21.30'da İstanbul'a olması bekleniyor.
ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Victor Osimhen, kendisini İstanbul'a getirecek uçağa binmeden önce kendisini bekleyen taraftarlara üçlü çektirdi.
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