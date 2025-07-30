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Osimhen'in transfer videosunda gizli mesaj mı var? Taraftarlar araştırmaya başladı, dövme detayı dikkatlerden kaçmadı

Galatasaray uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların paylaştığı sosyal medya videosundaki detay sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Osimhen'in transfer videosunda gizli mesaj mı var? Taraftarlar araştırmaya başladı, dövme detayı dikkatlerden kaçmadı
Emre Şen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
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Galatasaray uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Victor Osimhen transferini bitirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdaki detay büyük merak uyandırdı.

EDERSON İÇİN MESAJ MI VAR?

Osimhen in transfer videosunda gizli mesaj mı var? Taraftarlar araştırmaya başladı, dövme detayı dikkatlerden kaçmadı 1

Victor Osimhen'in duyuru videosunda genç bir çocuğun tişörtündeki surat, Ederson'un vücudundaki dövme ile aynı olması dikkatlerden kaçmadı.

EDERSON İLE ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Osimhen in transfer videosunda gizli mesaj mı var? Taraftarlar araştırmaya başladı, dövme detayı dikkatlerden kaçmadı 2

Galatasaray'ın Ederson ile geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlamış olması bu iddiayı daha da güçlendirdi. Manchester City ile pazarlık masasında olan Galatasaray, Osimhen transferinin ardından Ederson'u da bitirmek istiyor.

İŞTE O VİDEO

Yıldız futbolcu son işlemler için menajer George Gardi ile İstanbul'a geliyor. Osimhen'i getiren uçağın bu akşam 21.30'da İstanbul'a olması bekleniyor.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Victor Osimhen, kendisini İstanbul'a getirecek uçağa binmeden önce kendisini bekleyen taraftarlara üçlü çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen Ederson
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