Osimhen transferi adeta arapsaçına döndü! Napoli Galatasaray'ı bir kez daha reddetti... Sarı-Kırmızılılar'dan gece yarısı resmi açıklama geldi

Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için her yolu deneyen Galatasaray oyuncu ile anlaşmaya varmış, Nijeryalı golcü Al Hilal'in 4 sene için 160 milyon Euro'luk teklifini reddederek Galatasaray'ı seçmişti.

Bu transferi bitirmek üzere günlerdir İtalya'da olan ve yoğun çaba gösteren Abdullah Kavukcu ve ekibi Napolili yetkililerden bir kez daha ret cevabı aldı.

BİR KEZ DAHA REDDEDİLDİ!

Transferi adeta arapsaçına dönen Osimhen için Sarı-Kırmızılılar son olarak ödemesi 5 taksitte yapılacak şekilde ve iki adet kredi mektubuyla birlikte 70 milyon euro teklif etti. Sarı-kırmızılıların teklifini değerlendiren Napoli, Galatasaray'a 'Hayır' dedi.

TRANSFER ARAPSAÇINA DÖNDÜ

İtalya'dan gelen haberlere göre Napoli, toplam 75 milyon euro'yu iki taksitte istedi ve her iki taksitin ödemesi için de banka teminatı (kredi mektubu) talep etti. Öte yandan Napoli, Galatasaray'dan istediği bu teminatın, toplam tutarı da güvence altına almasını belirtti.

NAPOLI BU KEZ YANIT VERMEDİ

Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukçu ve menajer George Gardi'nin başkan Dursun Özbek ile görüşten sonra bir kez daha Napoli ile masaya oturdu.

Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye 40 milyon euroluk peşin ödeme yapacağını iletti. Kalan 35 milyon euroluk kısmın iki taksit halinde ödeneceği bildirildi. Ayrıca banka teminatının verileceği de yeni görüşmede Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'e iletildi.

Galatasaray son teklifinin ardından Napoli'den gelecek cevabı beklemeye geçti.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Victor Osimhen transferi için İtalya'da olan Abdullah Kavukçu, Galatasaraylı taraftarlara mesaj gönderdi. Abdullah Kavukçu yaptığı açıklamada "Osimhen'i almadan dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.