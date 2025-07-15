Osimhen transferi bir türlü çözülmüyor! İtalyanlar duyurdu... İşte Galatasaray'ın Napoli'ye yeni teklifi

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını hızlandırırken öncelikle hedef Victor Osimhen.

Oyuncunun kulübü Napoli ile uzun süredir görüşme halinde olan Sarı-Kırmızılılar İtalyan ekibinin sürekli değişen taleplerine olumlu dönüş yaparken ortaya yepyeni bir iddia daha atıldı.

YENİ TEKLİF YOLDA

Nicolo Schira'nın haberine göre, Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

KENDİSİ DEVREYE GİRİYOR

Haberde, sarı-kırmızılıların 75 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı belirtilirken, Osimhen'in de transferin gerçekleşmesi için kulübüne baskı yaptığı öne sürüldü.

İŞTE GALATASARAY'IN YENİ TEKLİFİ

Alfredo Pedulla'nın haberine göre ise Galatasaray, yeni teklifinde bir ödeme planı sunacak ve bu plan banka teminatlarıyla desteklenecek.