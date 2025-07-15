SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Osimhen transferi bir türlü çözülmüyor! İtalyanlar duyurdu... İşte Galatasaray'ın Napoli'ye yeni teklifi

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Victor Osimhen transferi için yoğun bir çaba gösterirken Sarı-Kırmızılılar, Napoli'ye yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Osimhen transferi bir türlü çözülmüyor! İtalyanlar duyurdu... İşte Galatasaray'ın Napoli'ye yeni teklifi
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını hızlandırırken öncelikle hedef Victor Osimhen.

Oyuncunun kulübü Napoli ile uzun süredir görüşme halinde olan Sarı-Kırmızılılar İtalyan ekibinin sürekli değişen taleplerine olumlu dönüş yaparken ortaya yepyeni bir iddia daha atıldı.

YENİ TEKLİF YOLDA

Osimhen transferi bir türlü çözülmüyor! İtalyanlar duyurdu... İşte Galatasaray ın Napoli ye yeni teklifi 1

Nicolo Schira'nın haberine göre, Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

KENDİSİ DEVREYE GİRİYOR

Osimhen transferi bir türlü çözülmüyor! İtalyanlar duyurdu... İşte Galatasaray ın Napoli ye yeni teklifi 2

Haberde, sarı-kırmızılıların 75 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı belirtilirken, Osimhen'in de transferin gerçekleşmesi için kulübüne baskı yaptığı öne sürüldü.

İŞTE GALATASARAY'IN YENİ TEKLİFİ

Osimhen transferi bir türlü çözülmüyor! İtalyanlar duyurdu... İşte Galatasaray ın Napoli ye yeni teklifi 3

Alfredo Pedulla'nın haberine göre ise Galatasaray, yeni teklifinde bir ödeme planı sunacak ve bu plan banka teminatlarıyla desteklenecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıyer'de teknik direktörlük görevine Şenol Can getirildiSarıyer'de teknik direktörlük görevine Şenol Can getirildi
Orkun Kökçü: "Tek odağım sahaya çıkıp kulübümü en iyi şekilde temsil etmek"Orkun Kökçü: "Tek odağım sahaya çıkıp kulübümü en iyi şekilde temsil etmek"
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika galatasaray napoli Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada gaziye yönelik çirkin sözler!

Sosyal medyada gaziye yönelik çirkin sözler!

Son dakika! Küçükçekmece'de silahlı saldırı... 2 kişi yaralandı

Son dakika! Küçükçekmece'de silahlı saldırı... 2 kişi yaralandı

F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

Kulübünü satıyor mu? Acun Ilıcalı açıkladı! "F.Bahçe'deki görevim etkiledi..."

Kulübünü satıyor mu? Acun Ilıcalı açıkladı! "F.Bahçe'deki görevim etkiledi..."

Kenan Yıldız'a inanılmaz teklif! Rekor kıracak...

Kenan Yıldız'a inanılmaz teklif! Rekor kıracak...

Dusan Tadic'in yeni durağı şaşırttı!

Dusan Tadic'in yeni durağı şaşırttı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.